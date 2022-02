Chelsea, l’addio inaspettato per una leggenda del club: c’è già l’accordo

Il Chelsea potrebbe dire addio ad una bandiera del club fra pochi mesi: il giocatore avrebbe già un preaccordo con un’altra squadra. Tifosi sconvolti alla notizia, è polemica sui social.

Sarebbe un addio inaspettato, ma sta prendendo forma giorno dopo giorno: il Chelsea potrebbe salutare una bandiera del club.

C’è molto entusiasmo in casa Chelsea: il club inglese è fresco della vittoria del Mondiale per Club. La squadra di Tuchel si è imposta in finale contro il Palmeiras grazie alle reti di Lukaku e di Havertz: il tedesco è stato decisivo con un calcio di rigore battuto perfettamente nel secondo tempo supplementare.

Tuttavia, la società ha alcune situazioni complicate da gestire a livello contrattuale: i casi più noti sono quello di Rudiger e di Christensen, ma anche una bandiera dei Blues potrebbe dire addio al termine della stagione.

Chelsea, una leggenda pronta all’addio

Dal suo arrivo, Tuchel ha riportato entusiasmo e trofei al Chelsea. Tuttavia, la squadra sta attraversando un momento in cui è necessario un ricambio generazionale. Il processo è stato avviato da Lampard, che durante la sua gestione ha lanciato giovani interessantissimi come Mason Mount, Reece James e Tammy Abraham (ora è alla Roma, ma gli inglesi hanno un diritto di recompra).

Inevitabilmente, qualcuno lascerà la squadra durante il calciomercato estivo: qualcuno è in scadenza, mentre altri vorrebbero più spazio (come Ziyech) o non hanno convinto pienamente (come Saul).

Tra gli addii potrebbe essercene uno molto doloroso per i tifosi del Chelsea: una bandiera del club, infatti, sta considerando la possibilità di vivere una nuova esperienza.

Chelsea, Azpilicueta verso la Spagna

Se Rudiger e Christensen sono ancora indecisi sulla decisione da prendere a proposito del rinnovo di contratto, lo stesso pare non valere per Azpilicueta.

Il duttile difensore spagnolo è un’autentica bandiera del club: arrivato al Chelsea nell’agosto del 2012 dal Marsiglia (pagato poco più di €8 milioni), ha lavorato duramente per diventare un titolare inamovibile. Nessun allenatore rinuncia a lui e, dopo aver lavorato con Conte, si è adattato da terzino a difensore centrale.

Tuttavia, il suo periodo londinese sembrerebbe esser giunto al capolinea: la possibilità di trasferirsi al Barcellona è diventata molto concreta e Azpilicueta è molto tentato. Il difensore potrebbe così tornare in Spagna dopo l’esperienza con l’Osasuna per vivere gli ultimi anni della sua carriera gloriosa vicino a casa.

Nulla è ancora definito e probabilmente il Chelsea farà un ultimo tentativo disperato per non perdere il suo capitano a parametro zero. Tuttavia, il Barcellona sarebbe pronto a chiudere nei prossimi mesi.