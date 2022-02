Chi è Kokcu, il gioiello del Feyenoord che potrebbe arrivare in serie A

By

Il centrocampista turco Orkun Kocku sta incantando in Eredivisie ed ha attirato a sé l’interesse di alcune squadre di A.

Orkun Kocku sta vivendo la stagione della consacrazione in Eredivisie con il Feyenoord di Arne Slot.

Numero 10 della squadra di Rotterdam, il 21enne (classe 2000) turco ma nato in olanda è cresciuto nelle giovanili di Groningen e Feyenoord, esordendo con i biancorossi nel 2018, poco prima di compiere 18 anni. Da allora col Feyenoord ha giocato 112 partite, segnando 17 gol e fornendo circa 20 assist ed è entrato anche nel giro della nazionale maggiore turca (dopo aver fatto le giovanili in quella olandese, fino all’Under21, quando ha cambiato per la Turchia).

In Olanda gioca davanti alla difesa accanto al norvegese Ausners, ma può agire anche come trequartista, dato che è dotato di ottimi piedi che gli permettono di trovare con facilità la via della rete o quella dell’assist. È forte sia di destro che di sinistro, e al Feyenoord ha preso possesso sia dei rigori che di calci d’angolo e punizioni.

Nella stagione attuale ha giocato tutte le partite di campionato, fornendo 7 assist e segnando 5 gol, 4 dei quali arrivati nelle ultime 3 partite, con la doppietta contro il NEC Nijmegen, il gol nel derby allo Sparta Rotterdam e il gol nell’ultima partita contro l’RKC Waalwijk, nella quale ha fornito anche l’assist per il definitivo 2-0 di Hendrix, prestazioni con le quali si è aggiudicato il premio di calciatore del mese di gennaio di Eredivisie.

Le grandi doti del centrocampista ancora giovanissimo hanno attirato le attenzioni di tante squadre europee, e sulle tracce del giocatore sembrano esserci anche alcune squadre italiane.

Presto in Serie A

Ci sono Napoli e Milan che sono pronte a darsi battaglia per accaparrarsi il duttile centrocampista.

I rossoneri, che molto probabilmente dovranno abbandonare Kessie a fine anno, potrebbero dunque piazzarlo davanti alla difesa accanto a Tonali, dandogli il compito di impostare l’azione.

Similmente, i partenopei potrebbero affiancarlo a Zambo Anguissa, dato che su Fabian Ruiz si è registrato l’interesse di diverse squadre europee, tra cui il Manchester United di Ragnick.

Il prezzo si aggira intorno ai 15 milioni di euro, destinato a salire se le prestazioni del turco dovessero continuare su questa falsa riga. La concorrenza comunque è alta, dato che sul giocatore sembra essere finito anche nel mirino di alcune inglesi, come Arsenal e Liverpool, che stanno cercando un rinforzo in quella zona del campo e sono attratte dal suo grande tecnicismo.