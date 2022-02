Il gioiello Havertz decisivo con il Chelsea: quale sarà il suo futuro ora?

Kai Havertz si è rivelato decisivo nella conquista del Mondiale per club del Chelsea segnando il gol vittoria. Quale sarà il suo futuro adesso?

Il giocatore classe 1999 è una delle promesse della Premier League e della nazionale tedesca. Si è reso decisivo sia nella finale di Champions League scorsa che in quella del Mondiale per club, segnando in entrambi i casi il decisivo gol vittoria.

Havertz può essere schierato sia come centrocampista centrale che in una posizione più offensiva, come trequartista o esterno d’attacco. È dotato di una buona tecnica individuale e di un ottimo dribbling, ma anche nei contrasti e nel farsi valere nella difesa del pallone.

È considerato uno dei massimi giovani talenti del calcio tedesco: il giocatore ha inoltre più volte affermato di ispirarsi a Mesut Özil.

Quale sarà il suo futuro?

Il futuro di Havertz, se tutto dovesse andare secondo i piani, da contratto dovrebbe continuare ad essere legato ai Blues fino al 2025. Ma tuttavia si sa, il calciomercato regala sempre trattative inaspettate e colpi sorprendenti.

Il centrocampista tedesco potrebbe optare per un ritorno in Germania, più nello specifico al Bayern Monaco, dopo aver indossato la maglia del Bayer Leverkusen. Su di lui potrebbe però piombare anche il Manchester United, che con tutta probabilità la prossima estate saluterà un giocatore fondamentale come Paul Pogba, che lascerà Old Trafford a parametro zero. Havertz con le sue caratteristiche e le sue qualità potrebbe essere il sostituto perfetto.

L’identikit del giocatore

Havertz è cresciuto nel settore giovanile del Bayer Leverkusen. Esordisce in prima squadra ad ottobre 2016 contro il Werder Brema all’età di 17 anni e ad aprile 2017 arriva il primo gol. Può vantare di essere il giocatore più giovane ad aver segnato nella storia della Bundesliga con la maglia del club di Leverkusen. Nella stagione 2018-2019 segna il suo primo gol nelle competizioni europee, andando a segno in Europa League contro contro il Ludogorec. All’età di 19 anni ha stabilito un altro record: è lui il più giovane marcatore su calcio di rigore della storia del Bayer. All’età di 20 anni ha già totalizzato 100 presenze nel massimo campionato tedesco.

Questi numeri hanno fatto sì che i Blues puntassero gli occhi su di lui nell’estate del 2020: il club londinese lo ha acquistato per la cifra di 71 milioni di sterline. Il suo debutto è avvenuto a settembre 2020 contro il Brighton e il suo primo gol contro il Barnsley in Coppa di Lega. Alla sua giovane età ha già lasciato il segno nella storia del Chelsea, segnando sia in finale di Champions League a maggio 2021 che in finale del Mondiale per club a febbraio 2022.