De Laurentiis non le manda a dire, si scaglia contro l’allenatore: “Che cosa mi hai fatto fare!”

Grosso sfogo da parte di Aurelio De Laurentiis che si scaglia contro il suo allenatore per un affare a suo dire sbagliato.

Aurelio De Laurentiis è il presidente del Napoli dal lontano settembre 2004, ormai da quasi vent’anni.

Nella sua lunga presidenza è riuscito a togliersi svariate soddisfazioni, portando il Napoli dalla Serie C alla qualificazione alle competizioni europee per 13 anni di fila. Ha riportato anche il Napoli a sollevare trofei, come le due coppe Italia e la Supercoppa Italiana conquistata nel 2015.

Nonostante questi successi il presidente non è riuscito a costruire un rapporto grandioso con la tifoseria, che lo ha spesso accusato di non tenere alla squadra ma di voler far solo quadrare i conti. Il cosiddetto scudetto del bilancio, come lo ha chiamato lui, non basta ai tifosi del Napoli, che vogliono tornare campioni d’Italia dopo più di trent’anni d’attesa.

In verità sono stati molti i campioni a vestire la maglia azzurra negli ultimi anni, come Edinson Cavani, Gonzalo Higuain, andato via per trasferirsi alla Juventus, e in ultimo Victor Osimhen, acquistato per una cifra esorbitante dai francesi del Lille.

Il Napoli ha infatti speso la bellezza di 80 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del calciatore nigeriano, che tanto bene sta facendo in Campania. C’è un retroscena delle ultime ore proprio sull’acquisto del numero 9 azzurro.

Cosa mi hai fatto fare!

Fu l’allora tecnico partenopeo Gennaro Gattuso a consigliare fortemente l’acquisto del giovane Victor, che nella stagione 2019/20 di Ligue 1 aveva segnato la bellezza di 13 gol in 27 partite. Un bottino che aveva convinto fortemente l’allenatore calabrese, tanto da esporsi in prima linea con il suo presidente.

Dopo aver speso quell’esorbitante cifra però De Laurentiis non fu particolarmente colpito dalle prestazioni del ragazzo, che nelle prime sei partite segnò due gol (contro Atalanta e Bologna) ma che poi si infortunò saltando addirittura undici incontri.

Ci fu allora un faccia a faccia tra De Laurentiis e Gattuso, con il presidente che accusava l’allenatore di avergli fatto prendere un bidone: “Ma chi mi hai fatto prendere? Questo Osimhen non mi sembra una grande cosa” sembra aver detto De Laurentiis.

Nella stagione attuale Osimhen ha segnato 9 gol in più rispetto alla scorsa, migliorando di gran lunga le sue prestazioni e dando una mano alla squadra nella conquista di un posto in Champions League, che la scorsa stagione era stato perso all’ultima giornata. Insomma, De Laurentiis sarà contento della sua scelta, e si sarà certamente ricreduto sull’investimento fatto.