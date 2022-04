Mbappe – Real Madrid è tutto fatto, si espone anche Ancelotti!

Sembra ormai conclusa la trattativa per l’approdo del fenomenale attaccante francese Kylian Mbappe alla corte del Real Madrid.

Nonostante le recenti smentite circa l’approdo di Mbappe alla società spagnola ormai sembrano non esserci più dubbi a riguardo.

Ad alimentare i dubbi sul possibile trasferimento del giocatore cresciuto nelle giovanili del Monaco era stato il suo attuale allenatore Mauricio Pochettino, che in una conferenza stampa aveva così risposto alle domande dei giornalisti: “Ad oggi io e Mbappé restiamo al PSG al 100%. Ovviamente nel calcio non sappiamo cosa potrà succedere ma questa è la mia sensazione”.

Le parole dell’argentino si sono aggiunte a quelle del protagonista principale della trattativa, Mbappe stesso, che qualche settimana fa, dopo la vittoria in campionato contro il Lorient aveva detto di non aver ancora deciso il suo futuro e di volersi prendere tempo per non sbagliare e considerare tutti i parametri per prendere la decisione migliore per la sua carriera.

Parole queste appoggiate dal DS dei parigini Leonardo che dice di avere fiducia nel ragazzo: “A Madrid sono troppo sicuri, io credo a Mbappe quando dice che non ha ancora deciso e sta valutando con la famiglia. Lui sa che noi lo vogliamo qui.” dice Leonardo che vuole spingere il francese al rinnovo.

“Non sempre diciamo la verità”

A parlare di tutto ciò nella conferenza stampa odierna è stato il tecnico della Casablanca Carletto Ancelotti, che si prepara a vincere la Liga nella prossima partita casalinga contro l’Espanyol, durante la quale alle Merengues basterà un punto per laurearsi campioni.

Il tecnico emiliano si è esposto alimentando dubbi sulle parole dell’allenatore del Paris: “Non sempre gli allenatori in conferenza stampa possono dire tutta la verità” dice Ancelotti, alimentando di fatto le speranze dei tifosi madrileni di vedere il ragazzo francese vestire la camiseta blanca nella prossima stagione.

In effetti anche se il PSG ha già vinto il campionato francese con quattro giornate d’anticipo, la conferma di una partenza del genere prima della fine della stagione avrebbe portato a destabilizzare ancora di più un ambiente che sta già vivendo un periodo particolare, a causa anche della contestazione dei tifosi proprio durante la partita scudetto, scontenti di non aver centrato ancora una volta l’obiettivo principale della stagione, cioè la conquista della Champions League. Inoltre l’eliminazione è arrivata proprio contro il Real Madrid di Ancelotti, e concedere ai galacticos il loro pezzo più pregiato a parametro zero sarebbe una beffa ancora più grande.