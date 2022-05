Napoli – Dalla Spagna pronta l’offerta che potrebbe cambiare tutto: tifosi preoccupatissimi

I quotidiani spagnoli sono quasi certi che uno dei senatori della squadra partenopea sia pronto a trasferirsi: i tifosi azzurri iniziano seriamente a preoccuparsi.

Dalla Spagna arriva la notizia che preoccupa i tifosi azzurri, intanto in casa Napoli si pensa al futuro.

Luciano Spalletti non sarà riuscito a conquistare lo Scudetto quest’anno, ma certamente è riuscito a riportare il Napoli in Champions League dopo due anni di astinenza. Gli azzurri nel corso della stagione hanno dimostrato di essere una squadra solida e unita: miglior difesa del campionato, per ora, insieme al Milan con 31 reti subite e secondo miglior attacco con 71 gol fatti.

Domenica, nell’ultimo impegno stagionale, il Napoli affronterà lo Spezia, al Picco alle 12.30. Sarà l’ultima partita con la maglia azzurra per Lorenzo Insigne che dopo 10 anni nella squadra del cuore e della sua città si trasferirà al Toronto.

Finita la stagione gli azzurri dovranno proiettarsi sul mercato per rinforzare la rosa in alcuni reparti oltre a sostituire il partente Insigne. Inoltre la società dovrà essere brava a trattenere quei calciatori ricercati in tutta Europa.

Ecco perché potrebbe dire sì: le sue parole ritornano a far tremare tutti

Il tecnico toscano recentemente ha incontrato il presidente De Laurentis per fare un bilancio sulla stagione di quest’anno e per parlare dei prossimi obiettivi del Napoli. Nell’incontro si è discusso anche della rosa, di quali giocatori servirebbero e su quali fondare il Napoli che verrà.

Spalletti sa di poter contare su un’ottima difesa, reparto su cui costruire la squadra per la prossima stagione. Al presidente De Laurentis l’allenatore ha spiegato che uno dei calciatori sui cui intende formare la squadra è Kalidou Koulibaly.

Il senegalese ha disputato una stagione ad altissimi livelli vincendo anche la Coppa d’Africa con il suo Senegal. Difensore eccezionale in azzurro dal 2014 con il contratto però in scadenza nel 2023. La società assolutamente dovrà proporre al calciatore il rinnovo per non rischiare di perderlo a zero al termine della prossima stagione.

Ma arriva da Barcellona una importantissima offerta per Koulibaly, il quale un paio di anni fa rilasciò un’intervista dove afferma che la Spagna è una meta che gli piace. Il Barcellona dopo un’annata difficile vuole ritornare competitivo e dopo aver già trovato l’accordo con Andreas Christensen e Franck Kessie, che arriveranno a parametro zero a giugno da Chelsea e Milan, sembrerebbe intenzionato a fare una offerta al centrale difensivo del Napoli.