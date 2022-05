Il caso Mbappé sta mettendo in subbuglio il mercato di PSG e Real Madrid. Diverse voci rimbalzano sul suo futuro, ma l’ultima proveniente dalla Spagna sarebbe clamorosa.

Mbappé si trova ad un bivio: l’attaccante francese è in bilico tra rinnovare con il Paris Saint-Germain e il lasciare il club parigino per il Real Madrid. Dalla Spagna ne sono certi: il comportamento del giocatore indicherebbe soltanto una delle due vie.

Giorni decisivi per il futuro di Kylian Mbappé. L’attaccante francese starebbe ragionando sul da farsi: se prima pareva certo un suo addio, nelle ultime ore sono rimbalzate voci che lo vedrebbero restare al PSG ed estendere dunque il suo contratto.

Mbappé, PSG o Real Madrid?

Da diversi mesi nei media di tutto il mondo – in particolare in quelli francesi e spagnoli – si discute sul futuro di Kylian Mbappé. L’attaccante francese andrà in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain la prossima estate, dunque il suo futuro è da definire con urgenza. Se fino a qualche settimana fa il suo addio con il club parigino sembrava certo, negli ultimi giorni sono rimbalzate delle clamorose voci che vedrebbero una sua continuità.

L’attaccante ha concluso la stagione con la vittoria della Ligue 1, tuttavia il titolo che Al-Khaelaifi spera di portare nelle vetrine parigine con il fuoriclasse francese in squadra resta la Champions League. Il sogno della Coppa dalle Grandi Orecchie potrebbe convincere il giocatore a restare ancora.

La clamorosa sparizione di Mbappé

In casa Real Madrid c’è il sospetto che l’attaccante francese non voglia forzare l’addio salutando il Paris Saint-Germain a parametro zero. Si pensa che voglia rinnovare il contratto per poi realizzare il suo grande sogno di vestire la maglia dei Blancos soltanto fra uno o due anni.

Ad aumentare queste voci, ci ha pensato Josep Pedrerol, il noto giornalista e presentatore del programma spagnolo El Chiringuito de Jugones. Il presentatore si infatti detto scettico sul trasferimento di Kylian al Real Madrid. Le sue parole fanno pensare ad un clamoroso retrofront da parte dell’attaccante: “Mbappé ha cambiato i piani e non risponde più alle chiamate del Real Madrid. Credo che resterà al Paris Saint-Germain e che sabato darà l’annuncio, oggi vedo molto difficile il suo acquisto da parte del Real”.

Se questa vicenda venisse confermata in casa Real la delusione sarebbe massima, in quanto Florentino Pérez aveva già raggiunto l’accordo verbale con il giocatore e il suo approdo al Bernabéu era dato per certo.