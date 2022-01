Commisso, che vendetta! Vuole a tutti i costi un giocatore della Juventus

Il presidente della Fiorentina Commisso non ha digerito la cessione di Vlahovic ai bianconeri e starebbe pensando a uno smacco che avrebbe del clamoroso.

L’asse di calciomercato tra Juventus e Fiorentina potrebbe non essere finito qua: dopo essere stato costretto a vendere Vlahovic ai bianconeri, Commisso starebbe seriamente valutando l’ipotesi del ritorno per un grande ex.

Quello tra Juventus e Fiorentina è stato l’asse di mercato più caldo del calciomercato invernale in Serie A. La società bianconera ha assicurato a Massimiliano Allegri uno dei centravanti più promettenti d’Europa: Dusan Vlahovic. L’offerta di 75 milioni che Andrea Agnelli ha recapitato alla società viola e la volontà del giocatore di indossare a tutti i costi la maglia della Juventus sono stati i fattori che hanno fatto la differenza.

Sommerso dalle polemiche per l’ennesima cessione eccellente ai rivali di sempre, Rocco Commisso starebbe pensando a uno smacco clamoroso. Infatti, dopo essersi interessato anche alla situazione di Juan Cuadrado, il presidente della Fiorentina vorrebbe riportare a casa un altro calciatore della Juventus.

La trattativa è entrata nel vivo e l’ipotesi di un epilogo clamoroso è tutt’altro da scartare. Commisso vuole vendicare Vlahovic e l’impressione è che farà di tutto per riuscirci: ecco i dettagli.

La Juventus vuole far di tutto per tenerlo

La Fiorentina, oltre alla cessione di Vlahovic, ha acquistato giocatori come Ikoné, Piatek e Cabral per completare il reparto offensivo. L’obiettivo di Commisso è cercare di centrare l’Europa e le prime 23 partite di Serie A hanno dimostrato come la Fiorentina possa giocarsela. Per tirare su di morale un ambiente ancora scosso dalla cessione del serbo, il presidente italo-americano starebbe pensando a un ritorno eccellente. La Juventus e Allegri faranno di tutto per tenerlo ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore, in scadenza di contratto alla fine di quest’anno.

Si tratta di Federico Bernardeschi, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e passato alla Juventus nell’estate del 2017 per una cifra di 40 milioni di euro. Con l’arrivo di Vlahovic, lo spazio di Bernardeschi tra le fila dei bianconeri sarà sempre minore nonostante Allegri lo stimi molto. Dopo quasi cinque anni con la maglia della Juventus cucita addosso, Bernardeschi potrebbe decidere di tornare a parametro zero nella squadra in cui ha mostrato probabilmente la sua migliore versione. A quasi 28 anni, l’esterno di Carrara vuole giocare con continuità anche per restare nel giro della Nazionale di Roberto Mancini.

La vendetta è un piatto che si serve freddo, ma in questo caso Commisso potrebbe fare un eccezione e “rubare” subito un giocatore ai grandi rivali di sempre della Juventus.