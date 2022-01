Lazio, addio al top player! Lo vuole una big di Premier League

La Lazio alla fine di questa stagione potrebbe seriamente perdere Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo ha attirato le attenzioni di un top club inglese.

Dopo sette anni insieme, Milinkovic-Savic sarebbe vicino a prendere la decisione di lasciare la Lazio per tentare una nuova avventura. La Premier League sembra essere il suo futuro visto che una big sta facendo carte false per acquistarlo.

La Lazio sta affrontando una stagione per ora in linea con le aspettative iniziali. La scelta forte di ingaggiare un allenatore come Maurizio Sarri preannunciava la possibilità di incontrare delle difficoltà lungo il percorso, e così è stato. D’altra parte la Lazio ha anche avuto dei momenti molto positivi, come le vittorie contro Inter, Roma e Fiorentina di inizio stagione.

Uno dei protagonisti principali della squadra fino a questo momento è stato sicuramente Sergej Milinkovic-Savic. Mentre alcuni giocatori, su tutti Luis Alberto, stanno avendo molte difficoltà a inserirsi nei meccanismi di gioco di Sarri, il centrocampista serbo sta facendo addirittura meglio delle scorse annate. Con 7 gol e 9 assist in Serie A, si sta confermando come una delle migliori mezzali del campionato.

Le sue prestazioni hanno convinto un top club di Premier League a puntare tutto su di lui per il futuro. Dopo aver rifiutato numerose offerte in passato, questa volta Lotito potrebbe fare ben poco se Milinkovic spingesse per la cessione.

Milinkovic-Savic, dimostrare di essere un top anche in Premier League

La Lazio ha acquistato Milinkovic-Savic nell’estate del 2015 per 12 milioni di euro. Un colpaccio di mercato di Tare che riuscì a vincere la concorrenza della Fiorentina. In sette anni con la maglia biancoceleste, Milinkovic ha disputato 276 partite segnando 54 gol e fornendo 47 assist. Numeri che lo hanno consacrato come uno dei centrocampisti più forti degli ultimi anni in Serie A. All’età di 26 anni il serbo potrebbe decidere di andare a giocare con i calciatori migliori del mondo, in Premier League.

Infatti il Tottenham di Antonio Conte lo avrebbe messo nel mirino come prossimo colpo di calciomercato. Lotito è stato sempre chiaro nelle ultime dichiarazioni: qualora arrivassero offerte congrue sarebbe disposto a prenderle in considerazione. Conte stima molto Milinkovic e il club sarebbe disposto a investire una cifra importante per accontentare il proprio allenatore. Si parla di offerte non inferiori ai 70 milioni di euro, anche se è un aspetto sicuramente da considerare la scadenza del contratto del serbo prevista per giugno 2024.

I tifosi della Lazio sperano che il Sergente rimanga ancora a Roma per diventare una bandiera del club, ma l’ambizione di Milinkovic potrebbe spingerlo via dalla Serie A.