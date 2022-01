Morata, tentativo last minute da una big di Premier League

Il nome di Alvaro Morata è ancora caldo per il mercato in uscita: l’attaccante spagnolo ha ancora una chance di trasferirsi in Premier League.

Alvaro Morata potrebbe lasciare la Juventus nelle ultimissime ore di calciomercato: una big di Premier League sarebbe interessata allo spagnolo.

La Juve è la squadra più calda in queste ultime battute del calciomercato invernale. I bianconeri hanno chiuso operazioni molto importanti nel giro di poche ore: Vlahovic, Zakaria e Gatti (che resterà in prestito al Frosinone) sono rinforzi inaspettati fino a pochi giorni fa.

Anche in uscita c’è stato del movimento: Kulusevski e Bentancur, infatti, hanno preso un aereo per Londra e sono pronti ad iniziare una nuova avventura con la maglia del Tottenham. Anche Ramsey sembra essersi convinto: il gallese è molto vicino al trasferimento ai Glasgow Rangers in prestito con diritto di riscatto.

L’ultimo tassello è quello di Alvaro Morata: lo spagnolo ha vissuto un mese complicato a causa delle continue voci sul Barcellona e per l’arrivo di Vlahovic che, di fatto, lo spinge verso la panchina.

Tuttavia, l’ex Real Madrid ha ancora una chance di lasciare Torino: di seguito i dettagli.

Juve, Morata torna in Premier League?

Sono ore caldissime per Alvaro Morata. Lo spagnolo è stato molto vicino al Barcellona ad inizio mercato, ma Allegri ha chiesto esplicitamente di bloccare la sua cessione. Dopo l’arrivo di Vlahovic, però, la trattativa ha avuto la possibilità di riaprirsi, ma si è chiusa immediatamente. I blaugrana, infatti, hanno deciso di puntare su Adama Traoré date le difficoltà legate al tetto salariale e alla difficile contrattazione con l’Atletico Madrid (squadra proprietaria del cartellino).

Ciononostante, l’ex Real può sperare in un trasferimento last minute in Premier League.

Morata, il Barcellona in aiuto?

Il Barcellona potrebbe aiutare indirettamente Morata. Il club catalano, infatti, ha praticamente chiuso per l’acquisto di Pierre-Emerick Aubameyang: il gabonese era fuori rosa all’Arsenal a causa di un comportamento non gradito dall’allenatore Mikel Arteta.

Il trasferimento dell’ex Borussia Dortmund alla corte di Xavi potrebbe spalancare le porte dei Gunners per lo spagnolo.

Il club londinese, infatti, è alla ricerca di una punta. Il sogno era Vlahovic, l’alternativa Isak (Real Sociedad): il club spagnolo sta però facendo muro e non intende cedere facilmente l’attaccante svedese. Ecco perché il nome di Morata, in uscita dalla Juve, potrebbe risultare interessante per l’Arsenal in queste ultimissime ore di mercato. Ovviamente la trattativa non sarebbe facile a causa del coinvolgimento dell’Atletico, che dovrebbe accettare delle condizioni straordinarie per favorire il trasferimento. Negli ultimi istanti di mercato, però, è più facile trovare degli accordi.

Ad ora non risultano trattative avviate, ma la pista che potrebbe portare Morata nuovamente in Premier League dopo l’esperienza al Chelsea potrebbe accendersi all’improvviso.