Atalanta in ballo trattativa clamorosa con l’Arsenal, tutti i dettagli!

Trattativa nata nelle ultime ore quella tra Atalanta e Arsenal, che provano a chiudere entro la giornata di oggi.

L’ultimo giorno di mercato è iniziato, e come al solito tutti si aspettano il botto finale. Nelle ultime ore è nata una trattativa che potrebbe concludersi entro la giornata odierna tra Arsenal e Atalanta che assicurerebbe un botto coi fiocchi.

Dopo aver ufficializzato l’uscita di Piccoli, in direzione Genoa, l’Atalanta rimane con i soli Muriel e Zapata a completare il reparto offensivo. Il primo è stato a mezzo servizio per quasi tutta questa iniziale parte di stagione, mentre il secondo è tutt’ora alle prese con un infortunio che lo sta tenendo fuori più del previsto.

Inoltre c’è Ilicic, la cui particolare situazione privata lo terrà fuori dai campi per un po’ di tempo, creando comunque un ulteriore disagio alla rosa di Gasperini.

Date queste premesse ed il futuro di Muriel, che ad ora sembra lontano da Bergamo, Percassi vuole correre ai ripari, e sembra aver intavolato una trattativa con i gunners, per strappare agli inglesi uno dei loro attaccanti più prolifici.

Torna in Italia?

Si tratta del gabonese numero 14 Pierre-Emerick Aubameyang. L’ex capitano dei gunners è stato messo fuori rosa lo scorso dicembre per problemi disciplinali, e l’Arsenal sta cercando acquirenti per disfarsene.

Arrivato nel gennaio 2018 per la bellezza di 64 milioni di euro, la punta ha collezionato 132 presenze e 92 gol con quella che è la maglia che una volta indossava un certo Thierry Henry. Un bottino niente male, per un attaccante che il gol lo ha sempre avuto nel sangue.

Già al Dortmund infatti, squadra da cui l’Arsenal lo ha comprato, dal 2013 al 2018 ha segnato 141 gol in 213 partite. Numeri veramente impressionanti.

Per lui inoltre sarebbe un ritorno in Italia, dato che è cresciuto nelle giovanili del Milan, che ancora rimpiange di essersi fatta sfuggire un talento del genere. Con i rossoneri non è mai arrivato ad esordire, ceduto nel 2012 per 1 milione di euro al Saint-Etienne, dopo vari prestiti in Francia tra Dijon, Monaco e Lille.

Aubameyang sarebbe perfetto per il gioco di Gasperini, dato che abbina forza fisica e tantissima tecnica ad una velocità sensazionale e grande senso del gol. Insomma un attaccante completo, che farebbe comodo praticamente a chiunque in Serie A.

Sull’attaccante ci sono anche altri club, come Juventus e Barcellona, vedremo se i nerazzurri avranno la meglio sui contendenti, e soprattutto se riusciranno a farlo entro le 20.