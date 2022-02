Cristiano Ronaldo a secco di gol: il suo futuro è ancora nei Red Devils?

Cristiano Ronaldo sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua carriera: la mancanza di gol per sei gare consecutive. Questa situazione mette dei punti interrogativi sul futuro del portoghese.

L’asso portoghese non segna né fornisce assist da 6 gare consecutive in tutte le competizioni dello United. Cristiano Ronaldo nell’anno nuovo non è ancora andato in gol: l’ultima rete risale al 30 dicembre contro il Burnley.

Nel 2022 il club di Manchester ha disputato le seguenti partite: contro il Wolverhampton fuori casa in Premier (1-2), in casa del Brentford in Premier (1-3), la vittoria in casa contro il West Ham per 1-0 sempre in Premier, la clamorosa sconfitta contro il Middlesbrough per 2-1 in FA Cup (nella quale Cristiano Ronaldo ha sbagliato anche un rigore) e i pareggi per 1-1 nelle ultime due partite di campionato contro il Burnley e il Southampton.

Il dato sorprendente è che in nessuna di queste partite Cristiano Ronaldo è andato in rete. Prima di questo periodo in carriera il campione portoghese aveva avuto un blackout di gol solamente per quattro gare consecutive, mai aveva raggiunto un’assenza di gol così prolungata con le maglie del Real Madrid e della Juventus. Solamente con lo United era rimasto a secco di gol per 7 gare consecutive, nel periodo tra dicembre 2008 e gennaio 2009.

In Inghilterra i giudizi sono scottanti: sono tanti i quotidiani che iniziano a spazientirsi e a giudicare quest’assenza di gol severamente, con infuocate insufficienze in pagella. Inoltre, anche i tifosi iniziano a perdere la pazienza. Il tecnico dello United, Rangnick ha però invitato alla calma e ha ricordato che un periodo in cui si ha meno precisione sotto porta può succedere a tutti, anche a campionissimi come Ronaldo.

Ronaldo, il suo futuro è a Manchester?

Nonostante questo periodo nero, Cristiano Ronaldo continua ad essere il massimo marcatore stagionale dei Red Devils. Il portoghese ha segnato 14 gol in 27 partite in tutte le competizioni.

Lo scorso agosto dopo 12 anni il 5 volte Pallone d’Oro è tornato in Premier League, firmando un contratto con il Manchester United per due anni. Ma il suo futuro continuerà ad essere legato ai Red Devils? Il dubbio resta, in quanto la situazione non è decollata come si sperava.

Il PSG all’orizzonte

Tutto porta a pensare che Cristiano rispetterà la durata contrattuale che lo lega allo United, ma una volta terminati i due anni la sua carriera potrebbe prendere una piega nuova. Il portoghese potrebbe optare per una nuova esperienza altrove e in un campionato nuovo, molto probabilmente negli States.

Ma non è nemmeno impossibile pensare che la sua brama di competitività possa portare in un altro campionato europeo come quello francese, dove c’è il PSG che da anni lo corteggia: in tal caso completerebbe un Dream Team spaziale.