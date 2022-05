Calciomercato Juventus, non solo Pogba: doppio blitz di Cherubini in Premier League

Calciomercato Juventus, doppio blitz estero di Cherubini per un clamoroso colpaccio dalla Premier League. Allegri ed i tifosi gongolano.

Non sono momenti facilissimi all’ombra della Gran Madre, complice l’imminente chiosa di una stagione senza trofei. Dopo la fallita rivoluzione Sarri e la scarsa capacità di incidere del giovane ed inesperto Andrea Pirlo, Agnelli ha la scorsa estate deciso di affidare per la seconda volta la guida tecnica a Massimiliano Allegri.

Il livornese aveva detto addio nel 2019 ma dopo un solo biennio si è trovato nuovamente alla guida di Bonucci e colleghi. Il suo ritorno, almeno per ora, non è però di certo stato tra i più felici, complici i limiti strutturali di una rosa che necessiterà di plurime migliorie in vista dei prossimi campionati e al fine di portare la Vecchia Signora a rispettare nuovamente con vigore quel mantra di vittoria che da sempre ha contraddistinto l’ambiente sabaudo.

Se vincere è davvero l’unica cosa che conta, la società dovrà però intervenire tempestivamente, limando le diverse regioni di campo che abbiano palesato le defezioni più evidenti nel corso non solo di questi mesi sotto l’egida di Max ma anche in passato con i due mister su citati.

In terra piemontese filtra dunque aria di rivoluzione, come emerso anche dagli ormai annunciati addii di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Arrivabene e adepti dovranno essere bravi a trovare un valido sostituto a quel Giorgio che dal prossimo anno non sarà più alla guida e alla conduzione del reparto difensivo, senza dimenticare della ricerca di un alter-ego dell’argentino il cui allontanamento non sarà di certo una “Joya” per i suoi tifosi.

Calciomercato Juventus, il doppio blitz di Cherubini fa impazzire i tifosi

Le lacrime dell’ex Palermo e dell’Allianz Stadium tutto hanno lasciato intendere come l’addio di Paulo lascerà un vuoto sentimentale e tecnico tutt’altro che di scarso conto. Troppo importante, però, adoperare cambiamenti all’interno della rosa e, soprattutto, cercare di abbassare un monte ingaggi che avrebbe raggiunto tetti spropositati se la dirigenza juventina avesse deciso di accontentare le non umili richieste dell’ormai ex Juventus.

Questo scenario non deve però far passare in secondo piano una delle questioni divenute maggiormente problematiche in quel di Torino negli ultimi anni, quella legata al centrocampo. La zona mediana è stata privata nel corso delle passate stagioni di quell’ossatura che fino a non molto tempo fa aveva garantito l’ascesa della Juventus sull’olimpo dell’élite del calcio continentale.

Se davvero si vorrà tornare a vincere, servirà dunque migliorare quella zona centrale che attualmente vanta solo due “imprescindibili” quali Locatelli e il nuovo arrivato Zakaria. Su questo fronte, le notizie giunte in mattinata da “La Gazzetta dello Sport” potrebbero quantomeno depauperare la tristezza d’animo dei tifosi in vista del prossimo futuro.

In questi giorni c’è infatti stato il blitz londinese di Cherubini, volato oltremanica per iniziare ad infittire i contatti con quel sogno, meno utopistico del previsto, avente il nome di Paul Pogba. Il “Polpo” lascerà il Manchester United con le stesse modalità di Dybala e potrebbe dunque far rientro in terra sabauda senza che Agnelli versi denaro nelle casse dei Red Devils.

La vera e propria novità interessa però il retroscena annunciato dalla suddetta fonte. In Inghilterra, infatti, il ds bianconero avrebbe incontrato la dirigenza del Chelsea per Jorginho. L’ex Napoli, laureatosi campione di Europa con la Nazionale di Mancini la scorsa estate, rappresenta il tanto anelato regista voluto da Allegri e condivide la cima della wish list presente sul taccuino di Cherubini, consapevole che la rifondazione, questa volta, dovrà partire proprio dalla zona di raccordo tra attacco e difesa.