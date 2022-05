Dries Mertens prende tempo: arriva quella proposta a cui non si può dire di no, manca poco

Dries Mertens è nel mirino di un top club di Serie A, che farà di tutto per strapparlo al Napoli.

Un top club di Serie A attende il momento giusto per affondare il colpo per far sì Dries Mertens arrivi dal Napoli. Ecco quanto è emerso.

Dries Mertens è in scadenza con il Napoli. Il giocatore azzurro, però, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo del suo contratto, lasciando intravedere la possibilità di abbandonare il club tra poco più di un mese. Nel dettaglio, un club di Serie A avrebbe puntato gli occhi su di lui e potrebbe fare di tutto per strapparlo al Napoli e alla concorrenza.

Mertens-Napoli, una storia d’amore che potrebbe finire

La situazione per il rinnovo contrattuale di Dries Mertens si complica in casa Napoli. Il giocatore belga potrebbe lasciare il club partenopeo dopo nove stagioni. L’attaccante e De Laurentiis non sarebbero ancora giunti ad un accordo per proseguire assieme: il 35enne vorrebbe delle garanzie prima di firmare il suo prolungamento per qualche anno ancora. Tuttavia, il presidente del Napoli gli avrebbe proposto solamente un anno: un periodo considerato troppo breve dall’attaccante, che inizia a guardarsi intorno.

Il presidente del Napoli ha parlato nella conferenza stampa di presentazione per il ritiro di Castel di Sangro, in programma dal 23 luglio al 6 agosto. De Laurentiis aveva lasciato presagire un clima di tempesta: “Dipenderà solo da Mertens e Koulibaly se la vile moneta è l’unica cosa che li può appagare, oppure vivere a Napoli in un contesto unico potrà essere un privilegio. Altrimenti non mi riguarderà più”.

L’allenatore le prova tutte, il club è disposto a cedere: tutto per averlo

Il club che si sarebbe fatto avanti per il suo arrivo è la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sono in pole position per portare Dries Mertens allo Stadio Olimpico. Tuttavia, ci sono vari aspetti da considerare.

In primis la volontà del calciatore sarà decisiva. Se l’attaccante belga lascerà il Napoli dovrà decidere se restare o meno in Italia, se così fosse il club biancoceleste potrebbe essere una possibile scelta. Se la situazione di rinnovo contrattuale non si sbloccherà dopo gli impegni estivi con le nazionali a quel punto la Lazio si farà avanti, alla ricerca di un possibile accordo e con delle elevate cifre alla mano. Dunque, i biancocelesti sono determinati a portarlo all’Olimpico, ma prima bisogna valutare le prossime mosse da attuare.