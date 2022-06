Juventus – Colpo grosso in dirigenza: ecco la novità che ha spiazzato tutti

By

Arrivano novità in casa Juve e nello specifico nell’assett dirigenziale, la rivoluzione sta per cominciare: la notizia ha spiazzato tutti.

Le novità in casa Juventus arrivano anche fuori dal campo, nello specifico tra i dirigenti: la novità ha spiazzato tutti, ecco di che cosa si tratta.



La Juventus, dopo un’annata estremamente deludente e sotto le aspettative, si prepara ad una vera e propria rivoluzione.

Il restyling in casa bianconera è partito ovviamente dal campo dove, una volta confermato Max Allegri in panchina, si è subito iniziato a parlare di mercato con le voci legate in particolare a Pogba e Di Maria.

Ovviamente una rivoluzione che si rispetti non può avvenire in un solo senso.

In casa Juve infatti, oltre all’aspetto tecnico, a prepararsi a modifiche sostanziali è anche l’assett societario.

Negli ultimi mesi, le vicende legate al club piemontese hanno portato a parlare di più di un cambio all’interno della dirigenza bianconera a partire dal presidente Agnelli.

Il numero 1 del club torinese, dopo anni di successi che hanno appagato ma non saziato i tifosi, è stato duramente criticato dai supporter bianconeri in particolar modo per la gestione degli ultimi anni.

Cambi di allenatore, acquisti sbagliati ed esternazioni discutibili (come il caos legato al progetto Superlega) hanno indotto anche i più accaniti fan del nipote del compianto avvocato Agnelli a ricredersi circa le sue scelte.

Il cambio di presidenza è per ora congelato viste anche le smentite dei diretti interessati ma nulla è ancora certo.

Nel mentre però, la rivoluzione tanto decantata sembra essere cominciata proprio nelle ultime ore con un annuncio che ha sconvolto i tifosi e non solo.

Inizia la rivoluzione, il club si prepara per il futuro

Il primo cambiamento dirigenziale in casa Juve riguarda il ruolo di segretario generale.

A due anni dall’addio dell’ex segretario Maurizio Lombardo, il club torinese tornerà ad avere una persona delegata solo a questo ruolo dopo che nell’ultimo biennio tale posizione era stata occupata da Paolo Morganti il quale è però anche Head of Football operations in casa bianconera.

La persona delegata al compito di segretario è Massimo Cosentino.

Il classe 1980 è stato segretario all’Inter dal 2016 sino al 2021 e in passato aveva ricoperto il ruolo di media manager del Torino.

Cosentino detiene un master in management sportivo conseguito all’università di Madrid e le sue esperienze con diversi club di alto livello nel nostro calcio (anche Samp e Genoa oltrre alle già citate Torino ed Inter) fanno di lui un candidato ottimo per il ruolo assegnatogli.

Inizia dunque così la rivoluzione dirigenziale della Juve che ora attende riscontri anche in ottica calciomercato.