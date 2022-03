Dybala rischia grosso, l’attaccante è fuori dai giochi: gli chiudono le porte in faccia

Non è sicuramente un periodo semplice per Paulo Dybala, che dopo la rottura definitiva con la Juventus si ritrova in una situazione che lo mette definitvamente fuori dai giochi.

Paulo Dybala sta vivendo un momento senza dubbio pieno di pressioni, anche da parte della tifoserie che non ha digerito il suo atteggiamento poco accomodante negli ultimi tempi.

Dopo sette lunghe stagioni, ricche di momenti altissimi ma anche di fasi molto spente, è arrivata la fine della sua esperienza in bianconero ed è arrivata nel peggiore dei modi. L’argentino andrà infatti via a parametro zero, dato che non si è trovato l’accordo per il rinnovo del contratto.

Nessuna delle due parti ha fatto un passo verso l’altro, e così Dybala non ha abbassato le sue pretese e la dirigenza non ha voluto accontentarlo. Una rottura pesante causata probabilmente anche da un colpo di mercato recente della Juventus.

L’arrivo infatti del serbo Dusan Vlahovic, preso dalla Fiorentina per la bellezza di 70 milioni di euro più 10 di bonus, ha posto un macigno sulle spalle della Joya, che ha sentito molto il confronto con il classe 2000 che a tutti gli effetti rappresenta il futuro della Juventus.

Porte chiuse per lui, nessuno si aspettava queste parole

Dopo la bocciatura subita in bianconero, per Paulo arriva anche un’altra beffa, che esclude categoricamente il suo approdo in uno dei top club europei.

“È un giocatore sopravvalutato e non funzionale al progetto tattico del Barcellona” sono le parole dell’allenatore blaugrana Xavi Hernandez, che dunque esclude l’arrivo del talento argentino tra le fila del Barca.

L’attaccante della Juventus è un giocatore molto duttile, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, ricoprendo sia il ruolo di prima che di seconda punta, ma anche adattarsi a quello di esterno sulla fascia destra (per rientrare e tirare) e di trequartista. Sicuramente un 4-3-3 come quello che sta utilizzando Xavi nella rinascita incredibile del suo Barcellona non andrebbe ad esaltare le caratteristiche della Joya, che dà il suo meglio in un 3-5-2 o in un 4-4-2 a supporto della prima punta.

Un rifiuto pesante che rischia di destabilizzare ulteriormente un giocatore che ha già molti pensieri al momento attuale. Le possibilità per Dybala restano molte, dato che sia in Inghilterra che in Italia sono tantissimi i club che lo accoglierebbero a braccia aperte tra le loro fila, anche se l’opportunità di prendere il posto del suo connazionale Messi al Barcellona era probabilmente al primo posto nella lista dei desideri dell’argentino.

Vedremo se quella di Xavi era solo una frase di circostanza e alla fine la Joya riuscirà ad approdare in Catalogna o dovrà navigare per altri lidi.