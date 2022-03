Napoli – Tensioni in spogliatoio: le parole del giocatore non fanno piacere a Spalletti

Il Napoli è vicino alla sfida con l’Atalanta, che si preannuncia difficile per le assenze di pedine importanti della squadra. Le dichiarazioni rilasciate da uno dei big vanno a creare ulteriori pressioni che non faranno assolutamente piacere a Spalletti.

La cruciale sfida di campionato fra Napoli è Atalanta è alle porte, ma Spalletti deve pensare anche alle parole polemiche di un big degli azzurri.

La sosta per le Nazionali si avvia alla conclusione: la Serie A è quasi pronta per ripartire. Il Napoli è in piena lotta per lo scudetto, un trofeo che manca dai tempi di Maradona e che, dopo stagioni di assestamento dopo l’addio di Sarri, sta tornando concreto.

Il lavoro di Spalletti sta portando grandi risultati, ma le prossime partite saranno decisive per il futuro degli azzurri. Il primo match dopo la sosta sarà fondamentale, data l’importante dell’avversario: i campani, infatti, dovranno affrontare l’Atalanta a Bergamo.

Non ci saranno due elementi fondamentali per lo scacchiere di Spalletti come Osimhen (squalificato) e Di Lorenzo (infortunato). Problemi, dunque, per l’allenatore toscano, che in questi giorni sta studiando le soluzioni giuste per ottenere una vittoria che avrebbe un peso specifico molto elevato.

Intanto, però, un big ha rilasciato delle dichiarazioni che non hanno fatto piacere all’ambiente napoletano.

Polemica sotto coperta: ecco le parole che hanno fatto infuriare tutti

Come anticipato, il Napoli dovrà affrontare l’Atalanta alla ripresa del campionato con alcuni problemi di formazione. Data l’importanza della gara, Spalletti pretende il 100% da chi sarà a disposizione, sia a livello fisico che mentale: partite come queste, infatti, si decidono con i dettagli e la concentrazione è determinante.

Uno dei big, però, ha pronunciato delle parole che, sicuramente, non avranno fatto piacere a Spalletti, da sempre attento alle dinamiche interne allo spogliatoio. Il giocatore in questione è Hirving Lozano, che ha parlato dal ritiro con il Messico.

L’esterno offensivo ha avuto una stagione complicata, iniziata con un infortunio grave rimediato proprio con il Messico che gli ha impedito di eseguire la preparazione con il resto del gruppo. In seguito, è stato positivo al Covid fra dicembre e gennaio, prima di infortunarsi ad una spalla restando out per un mese.

Dal ritiro della Nazionale, Lozano ha parlato così della sua situazione attuale: “Ora sto bene e sono sereno, però so che mi manca il ritmo perché ho giocato poco finora. L’infortunio non mi ha permesso di avere continuità”.

L’attaccante lamenta poco spazio, pur riconoscendo il fatto di aver subito alcuni infortuni che non gli hanno permesso di rendere al meglio. Inoltre, Lozano è in costante ballottaggio con Politano: l’alternanza è naturale e importante per mantenere la migliore condizione.

Le sue parole sono un messaggio per Spalletti: Lozano vuole avere più spazio per poter rendere al meglio. L’allenatore sa bene che il messicano può rappresentare una risorsa importante, ma pretende anche equilibrio all’interno dello spogliatoio.