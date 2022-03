Lukaku beffa la Juve: arriva uno scambio irrinunciabile

Sembrava quasi fatta per Lukaku alla Juventus, ma una proposta a cui è difficile rinunciare ha cambiato tutto, ecco cosa sta accadendo.

Corteggiato sin dal 2019, quando in panchina sedeva Maurizio Sarri, il matrimonio tra Lukaku e la vecchia signora, però, ha trovato nuovi ostacoli.

Le difficoltà che il belga sta trovando al Chelsea, sia di natura tattica sia per le vicissitudini legate alla situazione di Abramovich lasciano pensare ad un futuro di nuovo lontano dalla Premier League.

Ritorno in Italia

A lungo cercato dalle squadre del nostro campionato, Romelu Lukaku, nel 2019 sembrava vicinissimo a vestire la maglia della Juventus. Sul tavolo c’era uno scambio tra Manchester United e Juventus che coinvolgeva, appunto, Lukaku e lo juventino Paulo Dybala. La corte di Conte, però, lo aveva convinto ad approdare all’Inter con la quale ha conquistato lo scudetto, interrompendo l’egemonia juventina iniziata proprio con Conte.

Dopo l’addio di Ronaldo, la Juventus ha provato a riavvicinarsi al belga del Chelsea ma, ancora una volta, pare che la trattativa possa arenarsi sul più bello.

Juve beffata, ecco il top club che gli soffia l’affare

Sulle tracce del belga sembra essersi inserito con forza il Paris Saint Germain. L’annata dei parigini è andata ben al di sotto delle aspettative con l’eliminazione in Coppa di Francia e, soprattutto, l’eliminazione in Champions League. Per questo la società ha in mente una piccola rivoluzione approfittando della situazione incerta di Lukaku nei blues.

Il Paris Saint Germain, per ammortizzare il costo del cartellino dell’ex Inter, pagato 115 milioni dal Chelsea, proverebbe ad inserire una contropartita. In una squadra piena di campioni, come quella francese, tutti si aspettano di giocare ed essere sempre protagonisti. Tra gli scontenti c’è un’altro ex Inter, Mauro Icardi. L’attaccante argentino ha trovato pochissimo spazio quest’anno e la sua avventura a Parigi non è di certo stata positiva fino ad ora. Il PSG, dal canto suo, non si opporrebbe di certo ad una sua cessione e potrebbe provare ad inserirlo nella trattativa per il belga.

Questo permetterebbe ai parigini non solo di avere Lukaku, ma anche di liberarsi di un giocatore che non ha mai convinto appieno, liberandosi di conseguenza anche del suo lauto ingaggio. Il Chelsea avrebbe l’opportunità di avere un centravanti da regalare a Tüchel più, chiaramente, una somma in denaro non indifferente, linfa vitale in questo momento così delicato per i blues.