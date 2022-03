Atalanta – Gasperini non recupera: è ufficiale, fuori contro il Napoli

Periodo non facile per l’Atalanta che continua a perdere pezzi fondamentali in vista della gara contro il Napoli: nessuna speranza per il recupero, ecco la conferma.

Un importante giocatore dell’Atalanta non scenderà in campo contro il Napoli nel prossimo turno di campionato. La conferma è arrivata ufficialmente.

Domenica alle ore 15:00 Atalanta e Napoli scenderanno in campo al Gewiss Stadium per giocarsi tre punti fondamentali per la classifica. La Dea, nonostante sia scivolata dalla zona Champions mantenuta per settimane, crede ancora nella qualificazione europea e darà il tutto e per tutto fino alla fine del campionato per restare al vertice. Il Napoli, invece, crede ancora nel sogno scudetto e intende inseguire il Milan fino a quando matematicamente potrà lottare per il titolo. I partenopei distano tre punti dai rossoneri, dunque la lotta è ancora accesissima.

Atalanta-Napoli, la sfida per il vertice

Atalanta e Napoli domenica si giocano una parte importante del loro campionato, dato che i tre punti in palio sono fondamentali per entrambe le formazioni. Tuttavia, ambe squadre dovranno fare a meno di diversi indisponibili, che non ci saranno nel delicato match.

Spalletti dovrà attendere per capire se Anguissa recupera o meno in tempo: il centrocampista aveva accusato un problema muscolare nei minuti finale della partita contro l’Udinese e la sua presenza in campo non è ancora confermata. Insigne e Politano sono stati invece liberati dalla nazionale per l’amichevole contro la Turchia, perché non al meglio fisicamente, ma per loro vige ottimismo e dovrebbe scendere in campo regolarmente.

Gasperini avrà, invece, una rosa quasi al completo, tranne l’assenza di Rafael Toloi. Ma il tecnico della Dea dovrà fare a meno di un’un ulteriore e pesante assenza che indebolisce il reparto offensivo.

È ufficiale: non ci sarà, tifosi perdono ogni speranza

Oltre che alle assenze citate in precedenza, ce n’è una fondamentale che non renderà felici i tifosi dell’Atalanta. Il giocatore in questione è il perno d’attacco della squadra bergamasca, ma per via di un infortunio è assente da gennaio.

L’attaccante in questione è il colombiano Duvan Zapata, la cui ultima presenza in campo risale alla sfida del 6 gennaio contro il Cagliari.

Zapata non prenderà parte della sfida contro il Napoli di domenica. Tuttavia, i tifosi bergamaschi possono essere speranzosi per il suo ritorno dopo le parole dell’amministratore delegato del club Percassi, che in un’intervista a L’eco di Bergamo ha rivelato: “Credo di poter dire che a fine mese rientrerà definitivamente a Zingonia e inizierà il suo rientro in gruppo. Solo da quel momento si potranno capire bene i tempi di recupero”.