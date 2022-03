Dybala, tre top club europei fiutano il colpo: e la Juve resta a guardare

È sempre stallo fra Paulo Dybala e la Juventus per il rinnovo: tre top club europei fiutano il colpo a parametro zero e sondano il terreno.

Il rinnovo di Dybala con la Juve è uno dei temi più caldi per i bianconeri: l’accordo fra i bianconeri e l’argentino è in stallo e tre club sono pronti ad inserirsi.

Il rinnovo fra la Juve e Paulo Dybala è uno dei temi più caldi per i bianconeri. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto e l’accordo, per ora, sembra più lontano rispetto all’inizio della stagione. Mesi fa, infatti, le parti avevano trovato un accordo per circa €10 milioni l’anno, ma i continui problemi fisici del numero 10 hanno messo in stand-by la trattativa. Come confermato dal direttore sportivo Cherubini, però, la società e l’agente si incontreranno nuovamente durante questo mese per riprendere il discorso.

Tuttavia, l’offerta che verrà presentata dovrebbe essere più bassa a livello economico: circa €7 milioni.

La situazione, dunque, potrebbe protrarsi nel tempo quando mancano poco più di due mesi alla fine della stagione: tre top club, intanto, fiutano la possibilità di ingaggiare la Joya a parametro zero.

Juve-Dybala: è stand-by

Ad inizio stagione sembrava una formalità, ora regna l’indecisione. Dybala e la Juve avevano già un accordo verbale, ma gli infortuni hanno rimandato le firme. L’agente del calciatore incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza juventina per fare il punto della situazione, ma la sensazione è che i bianconeri non siano più disposti ad offrire €10 milioni ad un giocatore dalla condizione fisica precaria.

Per questo motivo, la prossima offerta potrebbe essere rivista al ribasso: circa €7 milioni. La volontà di Dybala di restare a Torino c’è, ma la linea dirigenziale potrebbe cambiare lo scenario futuro. Se la prossima trattativa non dovesse andare a buon fine, dunque, l’argentino potrebbe iniziare a guardarsi intorno alla ricerca di una nuova sfida: tre top club (di cui uno italiano) sondano il terreno.

Dybala: tre top club pronti all’affondo

Se dovesse essere fumata grigia, o addirittura nera, Dybala si avvicinerebbe ulteriormente allo svincolo a fine stagione. La Juve, infatti, non sembra intenzionata ad un rilancio al rialzo e lascerebbe partire a malincuore il suo numero 10. Data la situazione di stand-by, tre top club avrebbero già contattato l’agente Jorge Antun per chiedere informazioni: Inter, Barcellona ed Atletico Madrid.

I nerazzurri seguono da tempo la vicenda e Giuseppe Marotta è un grande estimatore del calciatore. La società sarebbe disposta ad offrire €7.5 milioni l’anno per un quinquennale: un’offerta migliore di quella della Juve. Tuttavia, il legame fra Dybala e i bianconeri è forte e non è da escludere che scelga di rifiutare le avances dell’Inter.

Discorso simile per il Barcellona, che in estate perderà molto probabilmente Ousmane Dembélé a parametro zero ed è alla ricerca di un rinforzo offensivo. Tuttavia, il club catalano è anche sulle tracce di Erilng Haaland e uno escluderebbe l’altro.

L’Atletico, invece, è la novità: i colchoneros sono interessati dato che, plausibilmente, saluteranno Luis Suarez in estate. Simeone gradisce le qualità di Dybala e vede in lui il perfetto erede del Pistolero: l’ipotesi madrilena potrebbe diventare concreta.

Ad ora, la più interessata sembrerebbe essere l’Inter, che potrebbe così costruire una coppia tutta argentina con Dybala e Lautaro Martinez: tuttavia, l’ipotesi di permanenza in bianconero non è ancora da accantonare.