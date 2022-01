Empoli, un attaccante al centro del mercato: il futuro è incerto

L’Empoli è una delle rivelazioni della Serie A, ma un attaccante è già al centro del mercato. Ecco lo scenario intorno a lui.

L’Empoli di Andreazzoli sta stupendo grazie ad un gioco molto convincente che ha portato i toscani ad ottenere 29 punti in 22 giornate e ad un passo dalla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.

La partita contro l’Inter ha messo in mostra la maturità e il coraggio raggiunti dalla squadra: dopo l’iniziale svantaggio, infatti, l’Empoli è riuscito a ribaltare il risultato prima di subire il gol del 2-2 al 91′ e perdere ai supplementari. In campionato, invece, Andreazzoli sta viaggiando ad una media salvezza tranquilla e vede da molto vicino la metà sinistra della classifica. Si tratterebbe di un traguardo importante per una squadra neopromossa che, ad inizio stagione, ha anche dovuto cambiare allenatore a causa dell’addio improvviso di Dionisi (andato al Sassuolo).

La scelta di puntare nuovamente su Andreazzoli, dopo la retrocessione beffarda della stagione 2018/2019 arrivata all’ultima giornata, ha dato ragione alla società.

Tuttavia, uno dei giocatori più importanti dei toscani è al centro del mercato: ecco lo scenario.

Empoli, il mercato spinge via un attaccante

Una delle caratteristiche principali dell’Empoli è la qualità del gioco offensivo: nel 4-3-1-2 di Andreazzoli, infatti, il trio d’attacco regala spesso dell’ottimo calcio. Uno degli attaccanti, però, ha una situazione complicata sul mercato.

Si tratta di Andrea Pinamonti, autore di 7 reti in 21 presenze. Il centravanti è uno dei calciatori più impiegato dall’allenatore e sta ripagando la fiducia riposta in lui. Tuttavia, l’attaccante è in prestito dall’Inter, squadra in cui è cresciuto e con cui ha vinto lo Scudetto durante la scorsa stagione (segnando anche un gol contro la Sampdoria). I nerazzurri hanno deciso di mantenerne il controllo mandandolo in una squadra che potesse garantirgli continuità per poi ragionare con calma sul suo futuro in estate.

Difficilmente Pinamonti resterà ad Empoli, anche se ogni discorso verrà affrontato a luglio. Dal suo rendimento nella seconda metà di campionato dipenderà molto del suo futuro. Se la permanenza in Toscana è improbabile, lo è altrettanto che l’Inter decida di puntare su di lui. Affinché possa restare alla corte di Andreazzoli sarebbe necessario un investimento importante (e complicato). Per queste ragioni, il club milanese potrebbe vedere nel centravanti classe ’99 una possibile contropartita.

Le ipotesi future

Una delle piste più calde sarebbe quella che potrebbe portare Pinamonti al Sassuolo nell’ambito di un’operazione fra i due club per uno fra Scamacca e Raspadori (entrambi piacciono molto ai nerazzurri).

Tuttavia, non è da scartare l’ipotesi di una cessione a titolo definitivo a squadre che in estate saranno alla ricerca di una punta, come per esempio la Fiorentina (che quasi certamente perderà Vlahovic) o il Torino (Belotti andrà via a parametro zero).

Ad oggi è prematuro parlare di futuro già definito, ma sicuramente la situazione è in bilico. Se Pinamonti dovesse far bene in questa seconda metà di campionato, potrebbero esserci diversi interessamenti da parte di vari club.