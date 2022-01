Torino, capitan Belotti ai saluti: tutte le strade aperte per lui

Il capitano del Torino Andrea Belotti è in scadenza di contratto e non rinnoverà: il futuro del calciatore apre a diverse ipotesi inaspettate.

La storia fra Belotti ed il Torino sta per giungere al termine. L’attaccante della Nazionale di Mancini non ha accettato le proposte di rinnovo ed è pronto per una nuova avventura.

Belotti e il Torino si diranno addio, ormai è praticamente certo. Il numero 9 granata è attualmente in scadenza di contratto e ha rifiutato le proposte di rinnovo avanzate dal presidente Urbano Cairo. L’attaccante, attualmente out a causa di un infortunio, è pronto a salutare la squadra in cui è arrivato nel 2015 e di cui è diventato capitano. La separazione, però, avverrà in estate in quanto, al momento, nessuno si è fatto avanti per acquistarlo già a gennaio.

Al termine del campionato, dunque, potrebbe partire una vera e propria asta per cercare di ingaggiare il Gallo a parametro zero: ecco quali sono le possibili destinazioni.

Dove può andare Belotti?

Il Torino sogna l’Europa grazie ad una classifica sempre più sorprendente: l’impatto di Juric è evidente, ma l’uomo simbolo della squadra è pronto a dire addio.

Belotti sarà uno dei parametri zero più ambiti del mercato e diverse squadre si daranno battaglia per ingaggiarlo il prima possibile.

In Italia sono diverse le squadre che hanno (o avranno) bisogno di una punta come lui. Potrebbe interessare all’Atalanta, che al termine del campionato potrebbe dire addio ad uno fra Zapata e Muriel (se non entrambi): in particolare, il primo piace molto al Newcastle, che ha già avanzato una prima offerta ufficiale (rispedita al mittente per ora). In questo caso, Belotti potrebbe diventare un nome forte per la squadra di Gasperini, dato il profilo tattico e tecnico molto simile a quello di Zapata.

Lo stesso discorso vale per la Fiorentina, che già in passato è stata accostata al 9 granata. La Viola perderà sicuramente Vlahovic e avrà bisogno di ingaggiare una punta per sostituire il serbo. Quello di Belotti sarebbe un nome coerente con la strategia di mercato della squadra di Italiano.

Più difficile che si faccia nuovamente avanti l’Inter, che in estate è stata molto vicina al calciatore prima che si chiudesse la trattativa per Correa con la Lazio. Anche il Milan negli scorsi anni ha cercato di ingaggiarlo, ma ad ora non è alla ricerca di un centravanti. Tuttavia, per i rossoneri conterà molto il futuro di Ibrahimovic.

Da non sottovalutare, invece, l’ipotesi Sassuolo, che potrebbe perdere sia Scamacca che Raspadori in estate. I neroverdi stanno cercando di ingaggiare anche Moro dal Padova (attualmente in prestito al Catania), ma se ci fosse un doppio addio potrebbero arrivare due nuovi innesti.

Piste estere

All’estero sono due le squadre che potrebbero puntare su Belotti: il Toronto, che dopo aver preso Insigne ha effettuato un primo sondaggio anche per lui, e il Newcastle. Tuttavia, la pista che porta ai Magpies è molto fragile, dato che la squadra è attualmente a rischio retrocessione.

La corsa per ingaggiare Belotti, dunque, coinvolgerà diverse squadre e potrebbe partire da un momento all’altro.