Calciomercato Genoa, in arrivo due rinforzi per centrare la salvezza

Dopo aver sistemato la panchina, il Genoa ha puntato due rinforzi da regalare a Blessin per provare a risalire la classifica e centrare la salvezza.

Il Genoa, dopo l’esonero lampo di Andrij Shevchenko e l’arrivo al suo posto in panchina di Alexander Blessin, si prepara ora ad una vera e propria rivoluzione per provare a cercare la salvezza.

Il direttore sportivo Johannes Spors, dopo aver pagato la clausola rescissoria (1.5 milioni) all’Oostende per avere l’allenatore, è pronto a regalare dei rinforzi al club per provare a risalire la classifica. C’è un forte interessamento per due giocatori in particolare.

Il primo giocatore che piace è Nadiem Amiri, centrocampista del Bayer Leverkusen. Il classe ’96 ieri non si è presentato all’allenamento proprio perché ci sono interessamenti di mercato. Il secondo rinforzo che Spors vorrebbe regalare a Blessin è l’attaccante dell’Atalanta Roberto Piccoli. La possibilità di trasferirsi in una squadra che gli permette di trovare maggiore continuità potrebbe rappresentare una tentazione per il ragazzo. Tuttavia, Gasperini in seguito ai problemi fisici di Duvan Zapata si ritrova con in punta il solo Muriel e ad ora il classe 2001 rappresenta l’unica vera alternativa.

Per il tedesco il Genoa sarebbe pronto a chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe scattare in caso di salvezza del Grifone. Anche per la giovane punta le due società hanno già impostato una trattativa.

Per queste ragioni, la trattativa sarebbe in stallo, ma, se i bergamaschi dovessero decidere di fare un passo verso le volontà dei liguri, lo scenario potrebbe cambiare notevolmente.

Genoa: terzo colpo a sorpresa

Il Genoa ha pronto anche un terzo colpo. Si tratta di un centrocampista della banda di Gasperini: Aleksej Miranchuk, individuato da tempo come un rinforzo ideale per la trequarti. Il giocatore era stato richiesto anche dall’ex tecnico Shevchenko. L’Atalanta intanto, colpita dai molteplici infortuni e dal Covid che hanno decimato la rosa, sta aspettando l’arrivo del nuovo acquisto Boga dal Sassuolo, in questi momento non può permettersi di veder partire tutte le alternative della panchina.

Per ora si aspetta. Finché i nerazzurri non avranno trovato qualche innesto il giocatore russo rimane a Bergamo, più avanti si potrebbe aprire un tavolo per discutere dell’affare. Il Grifone rimane in attesa in uno dei momenti più complicati della sua storia, un mercato che procede a rilento rischia di essere un ostacolo verso la salvezza.