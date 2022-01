Atalanta, Gasperini ha scelto il sostituto di Zapata: ecco il nome

L’Atalanta con tutta probabilità perderà Duvan Zapata al termine della stagione: al suo posto Gasperini ha fatto un solo nome alla dirigenza.

Duvan Zapata al Newcastle è una pista sempre più concreta: gli sceicchi sono pronti a spingersi a cifre che l’Atalanta non potrà rifiutare. Per sostituirlo, Gian Piero Gasperini vuole un giocatore che potrebbe fare il definitivo salto di qualità alla Dea: ecco di chi si tratta.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta facendo l’ennesima grandissima stagione. Nonostante le tante difficoltà incontrate in questa stagione, la Dea occupa il quarto posto in campionato e potrà dire la sua fino alla fine in Europa League. Oltre alle attuali assenze dovute al focolaio Covid scoppiato all’interno del gruppo squadra nerazzurro, Gasperini ha dovuto fare a meno di due giocatori importanti come Gosens e Zapata.

L’attaccante colombiano stava disputando con tutta probabilità una delle migliori annate della sua carriera, avendo collezionato già 12 gol e 7 assist e risultando decisivo per la sua squadra sia in Serie A che in Champions League. Zapata, fermo da un mese per un problema muscolare, ha attirato su di sé gli occhi di tanti club a livello europeo. La squadra che più di tutte sta facendo carte false per aggiudicarselo è il nuovo ricchissimo Newcastle del fondo PIF. L’Atalanta avrebbe già rispedito al mittente un’offerta di 30 milioni, ma se il club inglese decidesse di spingersi oltre sarà costretta a mollare la presa.

D’altro canto Zapata, arrivato a Bergamo a giugno 2018 per la cifra di 26 milioni di euro, va verso i 31 anni e per Percassi potrebbe essere una delle ultime occasioni per venderlo a cifre molto alte. Gasperini ne è consapevole, e per questo motivo avrebbe già comunicato alla società chi acquistare al suo posto: ecco di chi si tratta.

Gasperini vuole un attaccante giovane e di prospettiva

È noto ormai a tutti che Gasperini sia un maestro a far rendere al massimo giocatori che prima di incontrarlo non avevano mai avuto un simile rendimento. Gli esempi più lampanti sono quelli di Romero, Freuler, Gosens, Muriel e dello stesso Zapata.

L’attaccante voluto dall’allenatore bergamasco ha già mostrato a sprazzi le sue qualità in Serie A. Si tratta di un diamante ancora grezzo che potrebbe però brillare nel giro di pochissimo tempo.

Il nome in questione è quello di Beto, attaccante attualmente in forza all’Udinese con cui sta disputando la prima stagione in Serie A. Il 23enne portoghese ha impressionato per la forza fisica e la potenza che sprigiona grazie alle lunghe leve di cui è dotato. Sono già 8 i gol messi a segno in questa stagione, sintomo anche di una grande predisposizione al gol. Molti club si sono già fatti avanti e l’impressione è che l’Udinese debba lasciarlo partire al termine del campionato.

Gasperini lo considera il sostituto ideale di Zapata: Beto potrebbe crescere ulteriormente sotto la guida del maestro per diventare uno degli attaccanti più decisivi della Serie A.