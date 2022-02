Allarme Fiorentina, una buona ed una cattiva notizia per i tifosi viola

In casa Fiorentina ci sono grandi novità. In particolare due notizie, una buona e una cattiva, mettono in stato di allarme i tifosi del Franchi.

La Fiorentina sta vivendo un buon momento dopo la convincente vittoria dello scorso turno di campionato contro l’Atalanta (1-0). Ma sul tavolo ci sono pesanti novità che possono cambiare il futuro della società viola.

La Fiorentina è attualmente al 7° posto in campionato a quota 42 punti, a meno uno dalla Lazio sesta. In questo sprint finale di stagione i ragazzi di Italiano tenteranno il tutto per tutto per conquistare un posto in Europa. La zona alta della classifica è quella ambita soprattutto da bomber Piatek, che a suon di gol sta regalando la reazione giusta all’addio di Vlahovic e si sta guadagnando l’affetto del Franchi.

Tuttavia dal mercato arrivano due notizie che potrebbero regalare grandi sorprese ai tifosi: una è senza dubbio positiva, l’altra decisamente meno.

Fiorentina, le novità di mercato

La Fiorentina si prepara a due grandi novità che, se andranno in porto, rivoluzioneranno il futuro immediato della società.

Le novità in questione riguardano il futuro del tecnico Vincenzo Italiano e quello di Alvaro Odriozola, il terzino spagnolo che in questa stagione sta lasciando il segno.

La buona notizia

La buona notizia riguarda il futuro dell’attuale allenatore viola Vincenzo Italiano. Il tecnico sta convincendo la dirigenza, a tal punto da star pensando di mettere mano al suo contratto in scadenza a giugno 2023.

Quella di prolungare la sua permanenza è un’opzione possibile, in quanto all’interno del contratto vi è una clausola di rinnovo unilaterale che può allungare il tutto di un’ulteriore stagione, portando il termine al 2024. Nel dettaglio, è stabilita una quota fissa già pianificata e sottoscritta, accompagnata da una parte variabile legata ai risultati.

La cattiva notizia

La cattiva notizia riguarda il futuro di Alvaro Odriozola. Il terzino in prestito dal Real sta convincendo tutti con le sue prestazioni e si sta riscattando dopo un paio di stagioni complicate.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid starebbe seriamente pensando di riportare al Bernabéu il terzino, dato che in questa stagione non ha avuto garanzie da nessun giocatore in quel ruolo a destra: Carvajal, Lucas Vázquez e Nacho sono stati spesso sottotono. I dirigenti dei Blancos vorrebbero riportare dunque Odriozola alla base, beffando una Fiorentina che sta puntando fortemente su di lui.