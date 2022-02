UFFICIALE Roma arrivano le dimissioni: “Non ho potuto svolgere il mio incarico”

La stagione giallorossa subisce una nuova svolta. Sono state rese da poco ufficiali le sue dimissioni assolutamente inaspettate: il web apprende la notizia insieme alla prime parole da ex.

La Roma sta vivendo una stagione altalenante. In campionato i giallorossi sono all’ottavo posto con 41 punti. In coppa Italia sono stati eliminati dall’Inter di Inzaghi, mentre in Conference League sono riusciti a qualificarsi direttamente agli ottavi per il rotto della cuffia, dopo le brutte prestazioni con il Bodo Glimt.

I tifosi giallorossi si aspettavano una stagione di tutt’altro livello, visto che la guida tecnica è stata affidata ad un guru come José Mourinho. Lo Special One però non sembra essere riuscito a dare la sua solita impronta alla squadra, nonostante gli sforzi della società che durante le ultime sessioni di mercato gli ha fornito molti giocatori come Vina, Abraham, Shomurov, Rui Patricio, Sergio Oliveira e Maitland-Niles.

Nonostante ciò la Roma continua ad arrancare, e vede nella Conference League una delle poche soddisfazioni che possibili da qui a fine stagione, dato che la zona Champions League è lontana 6 punti e ben 4 posizioni, trovandosi dietro a squadre come Lazio, Fiorentina, Atalanta e Juventus.

Proprio contro i bianconeri c’è stata una delle prestazioni peggiori della squadra giallorossa, che ha destabilizzato l’ambiente e fatto calare molta nebbia in una situazione già non troppo serena. Ad alimentare ulteriormente il disagio è la notizia recente delle dimissioni di un membro dello staff, arrivato d’estate per cercare di dare un nuovo volto alla squadra capitolina.

Le dimissioni sono ufficiali

Il 10 luglio 2021 l’accordo era stato ufficializzato e nella giornata del 22 febbraio 2022 le parti si sono già divise. Stiamo parlando del rapporto che legava la Roma a Maurizio Costanzo.

Il giornalista era stato assunto come consulente esterno nel ruolo di Advisor della Comunicazione della Roma. Costanzo è un noto tifoso giallorosso e si diceva molto entusiasta di cominciare quest’avventura: “Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani” aveva detto durante la sua presentazione.

Dopo poco più di 7 mesi è arrivato l’annuncio ufficiale delle dimissioni di Maurizio Costanzo dal ruolo che gli era stato affidato: “Non mi è stata data la possibilità di svolgere il mio incarico, non venivo informato di nulla” spiega il giornalista, che poi ci tiene a precisare di essere sempre tifoso della Roma e sostenitore di José Mourinho.

Maurizio Costanzo ha comunicato la sua decisione direttamente al presidente giallorosso Dan Friedkin che ha accolto la notizia come un fulmine a ciel sereno. Insomma, anche senza assolvere al suo compito, Costanzo una comunicazione l’ha data: alla Roma c’è tanto da lavorare.