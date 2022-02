Paura per la compagna di Davide Pastori: attimi di panico per Francesca Fioretti

Momenti di grande paura per la compagna di Davide Astori, sul set per Francesca Fioretti è successo qualcosa di davvero inaspettato e che le ha creato dei momenti di puro panico.

La morte di Davide Astori ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi della Fiorentina e dello stesso calciatore ma, soprattutto in quello della compagna Francesca Fioretti.

L’attrice, anni dopo aver perso la sua anima gemella, il grande amore della vita e padre della figlia Vittoria, a ritrovato nelle persone a lei care e nel lavoro la miccia perfetta per ritornare alla vita, nonostante il grave peso della perdita che gli ha spezzato il cuore a seguito dell’improvviso addio A Davide Astori.

In queste ore, però, a lasciare senza parole il popolo del web è fan di Francesca Fioretti troviamo un qualcosa verificatasi sul set di un nuovo lavoro al quale sta prendendo parte.

Paura per Francesca Fioretti

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo di nuovo Francesca Fioretti nonché amatissima compagna del calciatore Davide Astori.

L’attrice ha da poco preso parte ad un nuovo progetto lavorativo, al momento super top secret, e che l’ha riportata sul set ma quello che è successo per lei ha davvero dell’incredibile.

Alcuni colleghi, infatti, hanno ben pensato di mettere in atto uno scherzo in parte “crudele” e mentre Francesca Fioretti era intenta a guardare un qualcosa sul suo cellulare da far osservare anche ad un collega, alzando gli occhi si accorge che questo ha una maschera… la quale in un primo momento scatenare lei una reazione di paura che ha subito conquistato il web.

Francesca Fioretti torna a sorridere

A rendere speciale lo scherzo è il video condiviso da Francesca Fioretti nella sezione Instagram stories della sua pagina ufficiale, è stato il modo in cui l’artista abbia voluto condividere con i propri fan un momento di leggerezza.

Una vera e propria boccata d’ossigeno per i tifosi di Davide Astori, venuto a mancare a Marzo del 2018, felici nel veder tornare il sorriso nella vita di Francesca Fioretti che in questi anni è sempre stata lontano dai riflettori dei media.