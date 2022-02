Il futuro da allenatore di Shevchenko: ecco il clamoroso nuovo scenario!

Andriy Shevchenko dopo l’esonero del Genoa è attualmente in attesa di trovare una nuova squadra. Ecco il clamoroso club indiziato in cui potrebbe continuare la sua carriera da allenatore.

Dopo la deludente esperienza sulla panchina del Genoa, Sheva è pronto per ripartire in una nuova esperienza da allenatore.

L’esperienza da allenatore di Shevchenko al Genoa non si è conclusa nei migliori dei modi: un esonero dopo appena tre mesi sulla panchina e zero vittorie conquistate. Dei dati che hanno fatto male all’orgoglio del tecnico ucraino, che da allora non ha nemmeno più postato sui social, dove in precedenza era molto attivo.

Al suo addio ha salutato l’ambiente genoano con le seguenti parole: “Uno stadio come Marassi non l’avevo mai vissuto prima: è straordinario, perché sono straordinari i tifosi del Genoa. Dovete cercare di salvare la Serie A per loro, per questi incredibili ragazzi che creano ogni volta un’incredibile atmosfera e che in mezzo alle difficoltà non ci hanno mai abbandonato”. Delle parole che hanno riempito di ammirazione il cuore dei genoani e che hanno fatto loro domandare se la scelta di esonerarlo sia stata o meno affrettata.

Shevchenko, la fumata nera della Polonia

Dopo il saluto al campionato italiano, l’ex tecnico di Genoa e Ucraina vuole tornare al più presto ad allenare. Il suo destino sembrava legato alla panchina della Polonia dopo lo spiraglio aperto dal presidente della federcalcio polacca, che aveva lasciato intendere un avvicinamento tra le parti. Tuttavia alla fine la panchina polacca è stata affidata a Czesław Michniewicz, ex portiere ed allenatore del club polacco del Legia Varsavia.

Una beffa per Sheva, che per via dell’esonero è attualmente ancora sotto contratto con i rossoblù fino al 2024, a meno di un’eventuale rescissione.

Ecco il clamoroso scenario per Sheva

Il suo esonero al Genoa, probabilmente per ironia del destino, è avvenuto proprio dopo una sconfitta contro il club a cui è indissolubilmente legato il suo passato di fuoriclasse. Codesta squadra potrebbe essere la chiave per il suo futuro da tecnico.

Il club in questione è ovviamente il Milan, in cui Sheva ha fatto la storia e marcato un ricordo indelebile nei cuori dei tifosi. I rossoneri sono attualmente allenati da Stefano Pioli, ma se la stagione non dovesse concludersi con gli obiettivi prefissati la dirigenza milanista potrebbe chiaramente pensare ad un’eventuale, glorioso ritorno di Shevchenko a San Siro.

Questa volta a guidare dalla panchina però, per metterci tutto il cuore in club che gli ha dato tutto.