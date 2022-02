Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso: il dramma della separazione

Alessandro Del Piero da sempre è uno dei calciatori più amati dai tifosi italiani, anche dopo il suo ufficiale addio alla Juventus. L’ex attaccante, in passato, ha vissuto delicato momento è legato al dramma personale riguardante la separazione dalla moglie Sonia Amoruso.

Durante gli anni di carriera Alessandro Del Piero non è mai amato particolarmente vivere sotto i riflettori della cronaca rosa italiana, preferendo che far parlare di sé siano sempre stati i successi riscossi sul campo da calcio e con indosso la maglia della Juventus. Un senso della privacy che il tracciatore ha condiviso anche con la moglie Sonia Amoruso, incontrata molti anni fa nel cuore di Torino nel negozio dove la donna lavorava in qualità di commessa.

A oggi la coppia continua a vivere il loro amore in modo sereno, soprattutto dopo la drammatica crisi che ha investito l’ex calciatore e la moglie, per la quale sono stati costretti a separarsi.

Del Piero e Sonia Amoruso: i motivi dell’addio

A lanciare il gossip in questione, in passato, è stato settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, qui dove si è fatto riferimento ad una forte crisi matrimoniale e alla conseguente fine del matrimonio tra Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso.

La coppia, anche in questo caso, ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo motivo per cui ad oggi non si conoscono le reali motivazioni che hanno spinto l’ex calciatore e la moglie a dirsi addio per un lungo lasso di tempo.

Il ritorno alla felicità

Nonostante il clamore mediatico creato dalla fine del matrimonio tra Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, la coppia ha sempre mantenuto un certo riserbo su ciò che sia realmente accaduto tra di loro.

A ogni modo la crisi sembrerebbe essere ormai un lontano ricordo e, come confermato dalle foto che è l’ex calciatore e la moglie condividono nelle loro pagine Instagram, tra di loro il sereno e tornato già da diversi anni continuando a vivere il loro bellissimo matrimonio in totale serenità e amore a Los Angeles, quindi dove Alessandro Del Piero ha avviato una nuova fase della sua vita lavorativa tra sport e ristorazione.