Serie A, il mercato non finisce qui: tutte le trattative che fanno sognare i tifosi

La finestra di calciomercato di riparazione si è ufficialmente chiusa, ma dal prossimo giugno sono tante le trattative che si riapriranno per il club del nostro campionato. Ecco quelle che potrebbero regalare sorprese.

Sono tanti gli affari di mercato che per una ragione o per un’altra non si sono concretizzati. Molti invece sono stati semplicemente rimandati a giugno, spesso per via delle imminenti scadenze di contratto.

Le trattative calde sono numerose e potrebbero infiammare la prossima sessione di calciomercato. Vediamo nel dettaglio quali sono i club di Serie A coinvolti in queste trattative future.

Le principali trattative in Italia

Milan, occhi su Bremer e Botman

In questa sessione il Milan ha inseguito a lungo un difensore da regalare a Pioli, ma alla fine il desiderio non si è concretizzato. Tutto rimandato alla prossima estate: sul taccuino risultano i nomi di Sven Botman, difensore del Lille e di Gleison Bremer, difensore del Torino. Il giocatore del club francese è visto di buon occhio dalla dirigenza milanista, in quanto su di lui si vorrebbe improntare il futuro. Tuttavia, per portarlo a San Siro bisogna battere la concorrenza del Newcastle e una cifra minima di 25 milioni di euro. Bremer invece potrebbe concretizzarsi più facilmente, dati i buoni rapporti con il Torino e il fattore scadenza di contratto del giocatore nel 2023, che potrebbe non farlo rinnovare per spingere all’addio.

I rossoneri torneranno anche sulla trattativa di Renato Sanches del Lille, se, come si prospetta, Kessié dovesse partire. Bisogna però trovare un accordo sull’ingaggio del giocatore, che in questa sessione non si è trovato e ha fatto saltare l’affare last minute.

Inter, obiettivi Scamacca-Frattesi (e non solo)

In ottica 2022/2023 i nerazzurri puntano al talentuoso duo Scamacca–Frattesi del Sassuolo. L’attaccante neroverde resta la priorità, data l’età di Edin Dzeko.

L’obiettivo di Marotta sarà quello di rinforzare le corsie esterne, in attesa di capire come si evolverà la situazione di Perisic in scadenza di contratto. L’Inter proverà a chiudere per giugno Andrea Cambiaso, il laterale del Genoa. Dovrà però battere la concorrenza di Juventus e Atalanta, quest’ultima orfana di Gosens, strappatogli proprio dai nerazzurri.

Lazio, si pensa a Casale

In attesa del rinnovo di Felipe Luiz la Lazio pensa a rafforzare il proprio reparto difensivo e il nome emerso è quello del giovane Nicolò Casale, che ha mostrato la sua qualità con l’Hellas Verona. Trattative rimandate a giugno per vedere il giocatore in biancoceleste.

Juventus, il futuro di Morata e Dybala

L’arrivo di Vlahovic ha fatto saltare l’allarme per Morata, che già in questa finestra di mercato invernale è stato vicino all’addio. Tuttavia, la sua situazione contrattuale con l’Atletico ha impossibilitato la sua partenza con destinazione Barcellona. Ma con ogni probabilità a giugno la Juventus non lo riscatterà e il giocatore tornerà dunque nei Colchoneros.

Un altro rebus importante è quello sul rinnovo di Paulo Dybala: il gioiello argentino, in scadenza, dovrà decidere nei prossimi mesi se rinnovare o andar via. Tante le pretendenti pronte ad accaparrarselo, tra tutte l’Inter.

Napoli, Olivera affare fatto

Il Napoli aveva fortemente puntato il terzino del Getafe Mathias Olivera già a gennaio. Ma la trattativa si concretizzerà a giugno: il giocatore arriverà in prestito alla cifra di un milione di euro con obbligo di riscatto incondizionato a 11 milioni più bonus, per un massimo di 14 milioni.

Roma, Kamara in estate

Dopo l’arrivo di Sergio Oliveira dal Porto, i giallorossi volevano regalare un altro centrocampista a Mourinho ma la mancata partenza di Diawara ha bloccato tutto. In ottica del mercato estivo potrebbe tornare forte il nome di un centrocampista del Marsiglia, in scadenza di contratto a giugno e che ha già annunciato al club la volontà di partire: Boubakar Kamara.

Un’altra operazione per i giallorossi potrebbe portare allo scambio tra l’esterno d’attacco Gonçalo Guedes del Valencia e il giallorosso Carlos Pérez.

Fiorentina, occhi sul talento Álvarez

La Fiorentina pensa al futuro. I viola hanno già provato a prendere Julián Álvarez a gennaio, ma all’ultimo non si è trovato l’accordo. Con il giocatore l’intesa è già stata trovata, ma resta da trovare la formula giusta con il club proprietario del cartellino: il Peñarol non fa sconti e chiede 17 milioni, la cifra della sua clausola rescissoria.