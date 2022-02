Inter, allarme Lautaro Martinez! Offerta faraonica da una big europea

Dopo gli addii di Hakimi e Lukaku, l’Inter potrebbe dover rinunciare anche a Lautaro Martinez: una squadra insospettabile ha messo gli occhi sul Toro.

Nonostante il recente rinnovo di contratto, per Lautaro Martinez potrebbero essere gli ultimi mesi con la maglia dell’Inter. Infatti la maxi-offerta di una big europea sembra quasi impossibile da rifiutare: ecco i dettagli.

L’Inter sta disputando una stagione fantastica fino a questo momento, ma una notizia di calciomercato potrebbe condizionare i prossimi mesi. Infatti i nerazzurri, dopo aver perso Hakimi e Lukaku nella scorsa finestra estiva, potrebbero dover rinunciare per la prossima annata a un altro gioiello della squadra: Lautaro Martinez.

Il Toro, come è soprannominato, ha rinnovato pochi mesi fa il suo contratto con l’Inter fino al 2026 e la sua volontà è sempre stata quella di rimanere a Milano. La dirigenza nerazzurra starebbe però vacillando di fronte a un’offerta che sarebbe quasi impossibile da rifiutare.

Lautaro Martinez è sbarcato in Italia nell’estate del 2018, acquistato sotto consiglio di Diego Milito dal Racing per 25 milioni di euro. Dopo una prima stagione di ambientamento sotto la guida di Spalletti, il Toro è esploso definitivamente nelle due annate di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Quest’anno sono già 11 i gol messi a segno e il suo valore di mercato si è almeno quadruplicato. Una big europea avrebbe però deciso di puntare tutto su di lui per il presente e per il futuro: ecco di chi si tratta.

Lautaro Martinez, l’Inter giocherà al rialzo

A differenza dell’anno scorso, l’Inter non ha necessità di vendere un pezzo pregiato del suo organico come Lautaro Martinez. Per questo motivo i nerazzurri, se l’addio del Toro fosse inevitabile, cercheranno di incassare quanto più possibile dalla sua cessione. Lautaro Martinez è felice a Milano, ma un suo compagno di nazionale starebbe facendo di tutto per convincerlo a raggiungerlo nel suo attuale club.

L’ultima clamorosa notizia emersa dalla Francia è che Lionel Messi voglia a tutti costi Lautaro Martinez con lui al PSG dalla prossima stagione. Con l’addio di Mbappé, che passerà al Real Madrid a parametro zero, il direttore sportivo Leonardo si sarebbe già messo al lavoro per portare il Toro sotto la Torre Eiffel.

Lautaro Martinez è legato da una grandissima amicizia con Messi e starebbe vacillando all’idea di essere il terminale offensivo titolare insieme alla Pulce e a Neymar. I parigini gli garantirebbero uno stipendio almeno raddoppiato rispetto ai 6 milioni che attualmente incassa all’Inter e la scelta non sarà scontata.

Dopo aver rifiutato per tanto tempo le lusinghe del Barcellona, l’Inter anche nelle prossime sessioni di calciomercato proverà in tutti i modi a resistere agli affondi del PSG per Lautaro Martinez.