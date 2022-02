Il futuro dei gioielli dei top club europei: ecco le loro prossime destinazioni!

Il calciomercato di riparazione è giunto al termine in tutti i maggiori campionati europei, ma nella prossima finestra di giugno sono tanti gli intrighi e le trattive che potrebbe improvvisamente riaprirsi. Ecco tutti i nomi caldi.

Sono tante le clamorose trattative e gli scambi che potrebbero spostare gli equilibri dei top club del calcio europeo.

Le trattative tra club europei potrebbe cambiare le sorti delle competizioni europee dei prossimi anni: sono tanti i nomi di giovani talentuosi pronti a marcare un’era calcistica grazie al loro talento.

Le principali trattative tra club europei

Haaland, mezza Europa su di lui

Il futuro di Erling Haaland sarà la vera incognita da risolvere della prossima sessione di mercato. Il giovane talento norvegese sente stretta la Bundesliga e vorrebbe vivere una nuova esperienza altrove. Non mancano di certo le pretendenti, dato che mezza Europa è sulle sue tracce: il suo futuro parrebbe prossimo alla Premier League o alla Liga.

Pogba, addio allo United

Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United la prossima estate, sembra lontano dal rinnovo e potrebbe essere il nome caldo per i club di mezza Europa. Il fatto che il fuoriclasse possa approdare a parametro zero ingolosisce tutti: il PSG su tutti.

Hzolek, duello tra Bayern e Borussia

Bayern Monaco e Borussia Dortmund, oltre che per il primato in Bundesliga, sono pronte a sfidarsi a colpi di milioni per acquistare Adam Hlozek, l’attaccante esterno classe 2002 dello Sparta Praga. Tanti i club ad aver puntato gli occhi sul giovane talento ceco, tra i quali anche il Lipsia, da sempre molto vigile sui giovani talenti europei.

Mauro Icardi, addio al PSG?

Un attaccante prossimo alla partenza è senza dubbio Mauro Icardi, che non ha trovato il minutaggio sperato in una rosa ricca di campioni come quella del PSG. L’argentino è stato vicino alla Juve a gennaio, ma l’arrivo di Vlahovic ha frenato tutto. Ma a giugno le carte potrebbero cambiare un’altra volta cambiare per l’ex Inter.

Démbele, accordo già trovato?

In casa Barça la situazione con Dembélé desta polemiche: l’attaccante francese era stato chiaramente invitato a lasciare i blaugrana, ma così non è stato. Il presidente Laporta è stato duro sul francese, commentando la situazione con le seguenti parole: “Pensiamo che Dembélé abbia un accordo in essere con un altro club. Non voleva lasciare il club a gennaio. È davvero difficile capire la sua posizione, non ha senso per lui e per il club”. Facile dunque immaginare il futuro di Dembélé lontano dalla Liga, con il PSG che lo aspetterebbe a braccia aperte.

LEGGI ANCHE –> PSG, Real, Barça e il clamoroso intreccio della prossima sessione di mercato

Mbappé, il futuro è blanco

Ultimo, ma non per importanza Kylian Mbappé. Con ogni probabilità il talento francese non rinnoverà con il PSG ed è pronto per iniziare la sua nuova esperienza agli ordini di Carlo Ancelotti al Santiago Bernabeu. Secondo l’ultima indiscrezione riportata da Bild, ci sarebbe già un accordo da 50 milioni a stagione.