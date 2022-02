Liverpool, partenza del campione dopo l’arrivo di Luis Diaz? Ecco di chi si tratta

Il Liverpool ha ufficializzato l’acquisto di Luis Diaz dal Porto. Il suo arrivo però rende scontento un altro top player, che potrebbe meditare una partenza. Ecco di chi si tratta.

Il Liverpool ha acquistato l’esterno colombiano Luis Diaz dal Porto. L’attaccante 25enne arriva nei Reds a titolo definitivo per circa 45 milioni più bonus (la cifra finale si aggira intorno ai 60 milioni). Il suo arrivo entusiasma Anfield, ma allo stesso tempo toglierà spazio a diversi titolarissimi.

Il Liverpool di Jurgen Klopp è attualmente al secondo posto in Premier League. Il club inglese ha 48 punti in classifica e si trova attualmente a -9 punti dal primo posto occupato dal Manchester City e a +1 dal Chelsea, attualmente al terzo. In Champions League dovrà invece sfidare l’Inter agli ottavi di finale: la sfida tra Reds e nerazzurri regalerà spettacolo e sarà senza dubbio quella più suggestiva, assieme alla sfida tra Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Per puntare ai diversi obiettivi stagionali il Liverpool ha voluto rafforzare la propria rosa con l’acquisto di Luis Diaz, uno dei giovani più promettenti attualmente in circolazione e che ha mostrato tutto il suo talento anche contro il Milan nelle sfide della fase a gironi di Champions League, segnando sia a Oporto che a Milano.

Liverpool, Mané sarà ancora protagonista o partirà?

Luis Diaz è un esterno sinistro, così come Sadio Mané. Dunque, la questione è se il giocatore senegalese troverà ancora il giusto protagonismo nell’undici titolare dei Reds. Mané si è guadagnato tutta la stima e l’ammirazione del calcio per la sua umiltà e soprattutto per i suoi numeri da fuoriclasse: in Premier League è finora andato a segno con 103 reti in 249 presenze e in Champions League ha totalizzato 21 gol in 48 presenze.

L’attaccante senegalese è attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua nazionale, dunque Luis Diaz potrebbe già subentrare inizialmente. Il suo futuro è in bilico e il giocatore potrebbe scegliere di cambiare destinazione.

Le pretendenti al suo cartellino di certo non mancherebbero, né in Premier League, né in Serie A, con il Napoli che osserva e che potrebbe provare a sferrare il colpo tramite il contributo del suo connazionale Kalidou Koulibaly, che potrebbe rivelarsi la carta vincente nel convincerlo.