Mario Balotelli, in arrivo la ‘promozione’: la nuova veste per il calciatore

Grandi novità in arrivo per Mario Balotelli, Il calciatore a quanto pare ha ricevuto una nuova ed importantissima promozione che sta facendo discutere il web.

Mario Balotelli, quindi, torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media a seguito di alcune notizie che lo vedono come indiscusso protagonista. Il calciatore nel 2021 ha chiuso la sua definitivamente contratto con la squadra del Monza, un contratto arrivato dopo il tempo trascorso con indosso la maglia del Brescia, pronto a ripartire con la squadra dell’Adana Demirspor lasciando l’Italia per trasferirsi così in Turchia.

Le novità per Mario Balotelli, comunque sia, non finiscono di certo qui e per lui e tutto pronto per mostrarsi ai tifosi e fan anche in una nuova ed inedita veste.

Mario Balotelli dopo l’addio all’Italia

Ancora una volta, quasi del tutto inaspettatamente per i tifosi di Mario Balotelli, ecco che per il calciatore arriva l’importante decisione da mettere in atto per la sua carriera, scegliendo così di porre fine ad una nuova parentesi che lo vede impegnato nelle scene calcistiche italiane per mettersi in gioco in Turchia. Una decisione, molto importante, che prima di lui avevano preso anche colleghi del calibro di Kevin Prince Boateng.

Nonostante l’addio momentaneo all’Italia, Mario Balotelli continua ad essere uno degli indiscussi protagonisti dei media sia in campo sportivo che in quello della cronaca rosa.

L’importante preposta per il calciatore

A tenere banco nel mondo del web troviamo una notizia che riguarda Mario Balotelli e il fratello Enock, quest’ultimo protagonista della passata edizione del Grande Fratello Vip e che recentemente ha lasciato tutti senza parole grazie alla bellissima proposta di matrimonio che ha fatto alla sorella Giorgia.

Le nozze per la coppia si celebreranno il prossimo 2023, anno in cui è attesa un’importantissima promozione per Mario Balotelli che arriva proprio dal fratello Enock, il quale ha deciso di volerlo accanto in un giorno così importante per lui e la sua fidanzata.

A rivelare i dettagli di tutto ciò è stato lo stesso Enock Balotelli che alla redazione di Chi ha dichiarato: “A Mario l’ho detto due mesi prima della proposta. La sua reazione è stata richiedermelo per tre volte, pensando che fosse uno scherzo. Poi commosso mi ha abbracciato e si è lasciato andare dicendo che era felice, che sono cresciuto, che questo è il momento giusto. Era orgoglioso di me. Subito dopo gli ho detto che sarà il testimone di nozze, il primo nome è lui, amo mio fratello”.