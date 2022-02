PSG, Real, Barça e il clamoroso intreccio della prossima sessione di mercato

Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcellona si renderanno protagoniste nella prossima finestra di mercato per un clamoroso intreccio. Ecco di cosa si tratta.

Il mercato di riparazione si è concluso, ma diversi club pensano già alle opzioni della prossima finestra in ottica futuro. In particolare Real Madrid, Barcellona e PSG potrebbero creare tra di loro un intreccio molto suggestivo con protagonisti due campioni francesi.

Il Barcellona ha chiuso in maniera trionfale il proprio mercato di riparazione con l’arrivo last minute di Pierre-Emerick Aubameyang, che rinforzerà il reparto offensivo di Xavi. Oltre al gabonese, al Barça sono approdati anche Ferran Torres dal Manchester City e Adama Traorè dal Wolverhampton.

Il PSG e il Real Madrid sono invece rimasti più cauti in questa finestra di mercato invernale: nelle squadre di Pochettino e Ancelotti non ci sono stati né rinforzi né trasferimenti.

Tuttavia, la prossima estate tra i tre club potrebbe innestarsi un clamoroso intreccio di mercato che cambierebbe tutto. Ecco di cosa si tratta.

L’intreccio con protagonisti due campioni

L’intreccio in questione riguarda due campioni francesi che giocano attualmente nel PSG e nel Barcellona. Entrambi sono stati vicini alla cessione, ma alla fine le trattative non si sono concretizzate: ma a giugno potrebbe cambiare tutto.

Uno degli attaccanti in questione è Kylian Mbappé, in scadenza di contratto con il PSG la prossima estate. Il corteggiamento del Real Madrid va avanti da tempo, ma il trasferimento sembra essere arrivato agli sgoccioli. Diversi quotidiani, tra cui Bild, assicurano che tra Blancos e Mbappé vi sia già l’intesa per il trasferimento a Madrid e uno stipendio record per il giocatore francese di 50 milioni a stagione.

Questo faraonico trasferimento potrebbe sbloccare un’altra situazione: l’arrivo di Ousmane Dembélé a Parigi. L’attaccante del Barça è rimasto al Camp Nou, ma la situazione tra club e giocatore sembra essere giunta ad un punto di non ritorno, dopo le tensioni delle ultime settimane con Xavi e la dirigenza. Il francese vedrebbe di buon occhio un trasferimento al PSG, che con l’addio del suo connazionale Mbappé la prossima estate potrebbe diventare realtà.

Tocca attendere qualche mese prima di capire se questi affari si concretizzeranno, ma se così dovesse essere l’asse Spagna-Francia infiammerebbe il mercato estivo come non mai.