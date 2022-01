Futuro in bilico sulla panchina di un top club: ecco la condizione per restare

Un importante allenatore della Premier League ha parlato a proposito del suo futuro nel club inglese. Le sue parole non hanno di certo lasciato indifferenti i tifosi: quale sia il suo futuro lo deciderà una condizione.

L’allenatore in questione è uno dei migliori al mondo e potrebbe aver voglia di cambiare club per vivere una nuova esperienza vincente, forse anche in Italia.

Allena la sua attuale squadra dal 2016, con la quale ha vinto tre Premier League, una FA Cup, quattro League Cup e due Community Shield. Nel 2011 ha vinto il FIFA World Coach of the Year e nel 2009 e nel 2011 è stato eletto per due volte Allenatore dell’anno IFFHS. Inoltre, nel 2020 è stato nominato Allenatore del secolo (2001-2020) ai Globe Soccer Awards. Con 31 trofei vinti in carriera è il quarto allenatore più vincente della storia dietro ad Alex Ferguson (49), Mircea Lucescu (35) e Valerij Lobanovs’kyj (33).

Pep Guardiola resta o lascia il City?

La domanda che il mondo del calcio si fa è: Pep Guardiola resterà al Manchester City o lascerà la squadra dopo questo ciclo vincente? Dopo tutti i trofei vinti elencati il precedenza, il tecnico catalano potrebbe voler dare una svolta alla sua carriera e iniziare un nuovo ciclo vincente altrove.

Tuttavia, vi è ancora un titolo fondamentale da portare a Manchester, che sta diventando un’ossessione: la Uefa Champions League. Dopo aver sfiorato il trionfo per un soffio nella scorsa edizione (i Citizens hanno perso la finale contro il Chelsea all’Estádio do Dragão) la delusione è stata tanta. Ma Guardiola con eleganza disse: “Ci riproveremo”. Una promessa che molto probabilmente verrà mantenuta. Ecco la condizione che metterà probabilmente all’angolo tutte le ipotesi su un futuro addio. Tuttavia, non è mai detta l’ultima parola.

Le parole dell’allenatore dei Citizens

Il City è primo in Premier League con un netto vantaggio sulle dirette inseguitrici Liverpool e Chelsea. Guardiola è intervenuto ai microfoni per parlare in conferenza stampa e alla domanda sul suo futuro ha risposto: “Non ci sto pensando. Non sono il tipo che pensa al futuro con il contratto che ho. Qui mi sento protetto e a mio agio”.

Dunque è difficile pensare ad un suo imminente addio, tuttavia nel calcio, si sa, le cose possono cambiare in fretta. Soprattutto in un periodo in cui la sua squadra del cuore, che gli ha dato tutto sia come giocatore che come allenatore, è in una profonda crisi: non è da escludere un suo eventuale ritorno glorioso con il Barça per riportare la giusta mentalità vincente e riconciliare un matrimonio interrotto anni fa.