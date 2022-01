Sampdoria scambio eccellente: due ex sulla via del ritorno

La Sampdoria sarebbe pronta ad uno scambio di attaccanti, due ex sarebbero sulla via del ritorno. Ecco tutte le mosse di mercato che stanno facendo impazzire i tifosi!

La Sampdoria si prepara ad aprire una trattativa per un giocatore del nostro campionato: dopo il dietrofront di Sensi, la società blucerchiata avrebbe trovato un’altra mossa per Giampaolo.

Un ex blucerchiato potrebbe presto tornare a vestire la maglia del club ligure, si parla di uno scambio, c’è un forte interessamento da parte del Sassuolo nei confronti di Caputo. Il rinforzo sui cui il club avrebbe messo gli occhi addosso è Defrel, già in blucerchiato insieme a Giampaolo nella stagione 2018/19. La possibilità di trasferirsi in una squadra che gli permette di trovare maggiore continuità potrebbe rappresentare una tentazione per il francese. Tuttavia, i neroverdi avrebbero intavolato la trattativa sulla base del prestito: il Sassuolo in cambio vorrebbe inserire nell’affare l’attaccante Caputo.

I motivi sono principalmente due: sarebbe necessario trovare un sostituto del francese e il numero 10 blucerchiato ha già giocato a Reggio Emilia, quindi conosce già i compagni e l’ambiente.

Trovato il sostituto di Sensi per il centrocampo

Defrel non sarebbe l’unico rinforzo. Dopo che l’Inter ha bloccato la trattativa per il prestito di sensi, la dirigenza si è mossa per trovare un innesto per il centrocampo. Nelle ultime ore circola il nome di Marco Benassi, in uscita dalla Fiorentina. Il centrocampista potrebbe finire la stagione con la maglia blucerchiata, dopo che la dirigenza ha ricevuto il consenso di Marco Giampaolo.

Benassi è in scadenza ed è stato confermato che lascerà Firenze. Su di lui ci sono vari club di Serie A come Empoli e Cagliari. Il suo è un profilo duttile, in quanto può essere impiegato sia da mediano che da mezzala.

Torregrossa venduto: atteso a Pisa

La Sampdoria si muove anche nel mercato in uscita. L’attaccante preso due anni fa dal Brescia, Ernesto Torregrossa; l’attaccante ventinovenne sarà a disposizione di D’Angelo dalla prossima settimana. L’accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto stabilito a 3 milioni complessivi.

Le condizioni che farebbero scattare l’obbligo di riscatto sono diverse: la promozione in Serie A del Pisa, disputare almeno 8 partite fino a giugno, o realizzare 8 fra gol, assist e rigore procurati.