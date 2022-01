Calciomercato Milan, ad un passo il clamoroso ritorno dell’attaccante

Il calciomercato del Milan è sempre alla ricerca di un attaccante titolare per le prossime stagioni: Maldini ha scelto di fare all-in sul clamoroso ritorno.

I 40 anni compiuti da Zlatan Ibrahimovic stanno facendo riflettere la dirigenza del Milan per quanto riguarda il futuro. La scelta di Maldini, tra le tante opportunità disponibili, è ricaduta su un ex rossonero: ecco di chi si tratta.

Il Milan, nonostante la grande crescita avuta negli ultimi due anni, è ancora alla ricerca di un bomber per il futuro. L’obiettivo della società è quello di rinforzare la squadra per competere stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo. Per questo motivo Maldini e Pioli hanno bisogno di un attaccante che possa garantire un certo numero di gol nelle prossime stagioni.

Infatti Pellegri, riscattato negli scorsi giorni dal Monaco, non dà ancora sufficienti garanzie e verrà girato in prestito al Torino di Juric per crescere. Olivier Giroud compirà 36 anni quest’anno e non potrà certo rendere fisicamente per tutti gli impegni che i rossoneri dovranno affrontare. Bisognerà capire anche quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante svedese non ha più lo smalto delle scorse stagioni e la dirigenza del Milan starebbe valutando se rinnovargli il contratto per un ulteriore anno.

Per tornare protagonisti nella massima competizione europea, la Champions League, Maldini ha pensato al clamoroso ritorno di un giocatore di spessore internazionale: ecco di chi si tratta.

Un attaccante completo al servizio del Milan di Pioli

Le caratteristiche dell’attaccante richiesto da Pioli sono le seguenti: un giocatore tecnico ma anche veloce, capace di segnare ma bravo a giocare con la squadra e con appeal europeo. Per questo motivo Maldini ha pescato direttamente dalla Premier League un ex rossonero in rotta di collisione con il suo attuale club.

L’attaccante in questione è stato lanciato nel grande calcio dal Milan, con cui ha giocato due stagioni nella Primavera prima di essere ceduto ed esplodere altrove. Si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang, attualmente in forza all’Arsenal e con il contratto in scadenza a giugno 2023.

Aubameyang ha mosso i suoi primi passi nel calcio professionistico in Ligue 1: con le maglie di Digione, Lille, Monaco e Saint Etienne ha collezionato 120 presenze segnando 41 gol e fornendo 26 assist. Nel 2014 il suo passaggio al Borussia Dortmund lo consacra come uno dei più forti attaccanti in circolazione: in cinque stagioni Aubameyang segna 141 gol e regala 36 assist, attirando le attenzioni della Premier League. L’Arsenal lo acquista per la cifra di 64 milioni di euro, diventando uno dei giocatori più importanti dei Gunners dell’ultimo quinquennio.

Aubameyang non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare un giorno al Milan, e all’età di 32 anni potrebbe essere arrivato il momento giusto per esaudirlo.