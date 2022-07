Gattuso pronto all’addio dopo un mese: il retroscena spiazza tutti, lo riporta in Serie A

Clamorosa voce dalla Spagna: Gattuso è pronto a lasciare il Valencia dopo un solo mese. Il retroscena sul possibile addio riguarda un intreccio di mercato con una squadra italiana.

Potrebbe ripetersi lo scenario di un anno fa: Gennaro Gattuso sarebbe pronto a dire addio al Valencia come accaduto con la Fiorentina.

Dopo un anno di inattività, Gennaro Gattuso si è sentito pronto per rimettersi in gioco. L’ex centrocampista del Milan ha deciso di accettare l’offerta dell’ambizioso Valencia provando così l’esperienza di allenare in Liga.

Un anno fa, l’ex allenatore del Napoli è stato al centro di uno scenario molto particolare: la separazione con la Fiorentina è stata come un fulmine a ciel sereno. Il rapporto con i viola, infatti, si è interrotto immediatamente, ancor prima di iniziare il ritiro: alla base della separazione ci sarebbero state delle divergenze sul mercato.

Intanto, dalla Spagna sono certi: sta per succedere la stessa cosa con il Valencia.

Ribaltone imprevisto, al centro c’è il mercato (e una squadra di Serie A): Gattuso irritato

Come anticipato, Gattuso ha scelto di tornare in panchina un anno dopo la brusca separazione con la Fiorentina. Nonostante il malcontento dei tifosi valenciani, l’allenatore ha scelto di accettare l’offerta del club spagnolo con grande entusiasmo. L’opportunità di allenare in Liga, infatti, lo stimolerebbe molto.

Tuttavia, dalla Spagna sono certi che il rapporto fra l’ex Milan e la dirigenza spagnola sia già incrinato in modo irrimediabile. Secondo questa indiscrezione, Gattuso non starebbe gradendo l’immobilità sul mercato e starebbe pensando di dire addio. In particolar modo, a renderlo infelice ci sarebbe un mancato arrivo dalla Serie A, in particolare dall’Inter: Edin Dzeko.

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile interessamento del Valencia nei confronti del centravanti nerazzurro. L’arrivo di Lukaku a Milano non gli permetterebbe di avere continuità come avvenuto durante la passata stagione e, per questo, si è pensato che potesse finire sul mercato.

Gattuso sarebbe un grande estimatore di Dzeko e avrebbe chiesto alla dirigenza di avviare una trattativa con l’Inter, ma la società non lo avrebbe accontentato. Ad ogni mood, i nerazzurri hanno confermato al bosniaco l’intenzione di tenerlo a disposizione di Inzaghi e, verosimilmente, non lo avrebbero fatto partire a priori.

Queste voci sul presunto addio dell’allenatore al Valencia non sono state confermate o smentite, ma l’immobilità sul mercato non farà comunque piacere a Gattuso che, intanto, si aspetta che la società faccia uno sforzo per arrivare ad un altro giocatore da lui richiesto: Matteo Politano.

Situazione dunque da monitorare con attenzione: eventuali sviluppi saranno noti nelle prossime settimane.