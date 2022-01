Quagliarella, ma quale addio al calcio! Nel suo futuro un ritorno inaspettato

Fabio Quagliarella sta vivendo una stagione complicata, ma non vuole darsi per vinto: gli indizi portano ad un ritorno clamoroso!

L’attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, sta vivendo una delle stagioni più complesse della sua carriera.

Nell’anno solare 2021, il 38enne campano ha segnato in totale 9 gol, 7 in Serie A e 2 in coppa Italia. Il momento di difficoltà per l’attaccante doriano è reso evidente dai numeri dell’attuale campionato, dove Quagliarella ha giocato solo 13 partite da titolare, mettendo a segno appena un gol.

Complice anche l’esplosione di Gabbiadini, che ha segnato ben 6 reti consecutive in campionato, il bomber sembra aver perso il posto da titolare, che fino alla scorsa stagione gli apparteneva di diritto.

Chi però ritiene Quagliarella un attaccante finito si sbaglia di grosso, perché il giocatore di Castellammare di Stabia è un combattente, e non vuole di certo arrendersi. Il ritorno di Giampaolo, con il quale nella stagione 2018/19 si è laureato capocannoniere del campionato con 26 reti davanti a un certo Cristiano Ronaldo, potrebbe rappresentare nuova linfa per il giocatore.

In caso contrario, ci sarebbe già una squadra pronta ad accoglierlo a braccia aperte.

La carriera di Quagliarella

Cresciuto nelle giovanili del Torino, l’attaccante ha giocato diversi anni in prestito, prima di esplodere definitivamente con le maglie di Sampdoria e Udinese, che nel 2009 gli sono valse la chiamata del Napoli.

Con la maglia azzurra, l’attaccante partenopeo ha giocato una sola stagione, mettendo a segno 11 gol in 37 gare, prima di ritornare a Torino, questa volta sponda Juventus. I motivi del trasferimento sono però extra calcistici, visto che l’attaccante è vittima di un triste evento familiare, che lo costringe a lasciare la città.

A Torino vince 3 scudetti consecutivi tra il 2011 e il 2014, tornando poi a vestire la maglia con la quale aveva iniziato la carriera, quella del Toro, che sarà la sua ultima squadra prima della Sampdoria.

Quella di lasciare la sua terra è stata una scelta forzata, dovuta alla complessa situazione personale vissuta dall’attaccante doriano che, come ha detto ai microfoni delle Iene: “se non ci fosse stata tutta questa vicenda sarei ancora lì a giocare”.

Fabio torna a casa?

Ecco allora che si apre uno spiraglio per un ritorno a casa di Fabio Quagliarella, anche se non con la maglia che ha già vestito.

Sulle orme de 38enne ci sarebbe infatti la Salernitana di Walter Sabatini, che Fabio lo conosce bene dai tempi della Sampdoria. La squadra campana ha segnato appena 13 gol in 20 partite e il nuovo presidente Iervolino starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione. L’esperienza di Quagliarella potrebbe fare al caso dei granata, e con Ribery comporrebbe una coppia niente male.

Per Fabio ci sarebbe la sfida di salvare un club che sembra ormai condannato alla retrocessione, ma anche la possibilità di riavvicinarsi alla famiglia, che ha dovuto lasciare controvoglia. Il trasferimento a pochi chilometri dai suoi cari garantirebbe a Quagliarella un lieto fine che, dopo tutto quello che ha passato, merita di vivere. Vedremo se ci sarà un avvicinamento tra le parti.