Haaland, colpo di scena sul suo futuro: non giocherà più in Bundesliga

Erling Haaland è stato al centro del mercato per mesi, ma ha finalmente scelto la sua prossima destinazione. La decisione sbaraglia la concorrenza e stupisce tutti: cambierà completamente aria ed i tifosi non possono ancora crederci!

L’attaccante del Borussia Dortmund Haaland cambierà maglia il prossimo anno. Le pretendenti sono tante, ma il fuoriclasse norvegese ha scelto: ecco in quale club andrà.

Per mesi il mondo del calcio si è interrogato sul futuro di Erling Haaland. In questa stagione il fuoriclasse del Borussia Dortmund ha dimostrato tutto il suo incommensurato talento: per questo i top club di mezza Europa hanno puntato gli occhi su di lui.

Dopo tante indiscrezioni, il rebus sul suo futuro sembrerebbe essersi finalmente risolto. L’attaccante norvegese vestirà la maglia di un club che non era tra gli indiziati numero uno.

Haaland ha scelto la sua prossima squadra: nessuno lo immaginava!

Erling Haaland ha scelto: la prossima stagione non giocherà più in Bundesliga, ma continuerà la sua carriera altrove, per sfidarsi in una nuova avventura ancora più competitiva.

I tifosi tedeschi non hanno accolto bene la notizia, sui profili social del giocatore appaiono infatti diversi commenti che lo invitano a restare. Ma la sua decisione è presa: lascerà il Borussia e non ci sarebbe via di ritorno.

Il club di Premier batte la concorrenza

A meno di clamorosi colpi di scena, la prossima destinazione di Haaland dovrebbe essere la Premier League. Il fuoriclasse norvegese interessa fortemente al Manchester City di Guardiola e al momento sembra la pista più possibile per quanto riguarda il suo futuro.

Su di lui ci sono anche Barcellona e Chelsea. Nel primo caso i blaugrana lo stanno sondando da mesi, ma il costo della trattativa è proibitivo per la situazione che sta affrontando il club catalano. Stessa cosa per quanto riguarda il Chelsea: i Blues con ogni probabilità saluteranno Lukaku a fine stagione (insistenti le voci che delineano un suo possibile ritorno all’Inter), ma devono prima valutare la situazione del blocco del mercato, a causa delle accuse ad Abramovic.

L’ulteriore club che resta fuori dalla corsa al suo acquisto è il Real Madrid, che avrebbe altri piani: secondo MARCA sarebbe prossimo a trovare l’accordo definitivo con Mbappé, che siglerebbe un’unione tra l’attaccante e il club madrileno che si preannuncia duratura.