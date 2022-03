Giulia Amodio agli sgoccioli della gravidanza: ecco cosa ha fatto per lei Sensi

Giorni ricchi di grande emozione per Giulia Amodio ormai gli sgoccioli della sua prima gravidanza, a lasciare senza parole il web è stato il gesto messe in atto dal marito Stefano Sensi.

In questi mesi la moglie del calciatore dell’atalanta ha avuto modo di conquistare il popolo del web, il tutto grazie al racconto fatto della sua quotidianità in attesa del primo e bellissimo incontro con la figlia per la quale sarebbe stato scelto appunto il nome di Ludovica.

Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato per la giovane coppia che si gode appieno gli ultimi giorni della dolce attesa, ed in particolar modo per Giulia Amodio che mostra fiera il suo bellissimo pancione e non solo… dato che ha lasciare senza parole i fan e tifosi di Sensi e stato proprio un gesto messo in atto dal calciatore.

La dolce vita di Stefano Sensi e Giulia Amodio

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente raccontare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, Giulia Amodio e Stefano Sensi stanno vivendo un momento davvero magico della loro vita in attesa che la prima figlia venga al mondo.

Il countdown è finalmente cominciato e per l’influencer è giunto il momento di prepararsi al parto, ma allo stesso tempo di lasciarsi coccolare dal marito ti ha riversato su di lei tutte le attenzioni possibili… così come confermato anche dalla coccola dolce arrivata per Giulia Amodio che nella sezione stories della sua pagina Instagram ha condiviso la foto di un buonissimo gelato e non solo.

Stefano Sensi è già un papà super eccezionale

A conquistare di volta in volta i fan della coppia sono le bellissime parole che Giulia Amodio dedica al marito che ogni giorno non smette di stupirla con delle sorprese, oltre che il grandissimo amore dimostrato a lei e alla loro bambina.

Non a caso a tenere banco nel mondo del web troviamo anche un’altra foto che Giulia Amodio ha condiviso nella sua pagina Instagram e che racconta l’avvio di un tranquillo lunedì per la coppia, con in braccio i loro cagnolini pronti terra cominciare una nuova settimana e gli ultimi giorni da soli prima che la coppia accolga nella loro grande famiglia la piccola Ludo, così come l’influenza tra qualche giorno fa la chiamata in un post condiviso nella sua pagina social. Immagini, quindi, che scalda nel cuore e che mostrano già come Stefano Sensi sarà un padre assolutamente eccezionale.