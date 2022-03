Icardi nei guai – L’ex top player mette in guardia i club: “Non compratelo”

L’attaccante argentino cresciuto nel Barcellona Mauro Icardi, è tornato a far parlare di sé, finendo ancora una volta nell’occhio del ciclone.

Protagonista di una stagione non proprio positiva, Mauro Icardi ha attirato su di sé ancora polemiche e questa volta ci sono andati giù duro.

La non felice annata dell’ex capitano dell’Inter lascia presagire ad un addio nella prossima estate. Icardi da quando è arrivato a Parigi non ha mai convinto appieno.

Addio sempre più vicino

Le dure parole hanno gettato ombre su un eventuale acquisto di Icardi da parte delle altre società, fortemente sconsigliato secondo l’opinionista. Il club dello sceicco Nasser Al-Khelaïfi vorrebbe provare a disfarsi del suo pesante ingaggio e potrebbe provare ad inserirlo come contropartita all’interno di uno scambio.

Si è parlato dell’interessamento del PSG nei confronti di Romelu Lukaku, anche lui ex Inter e anche lui non contento della situazione attuale che sta vivendo. I parigini potrebbero provare ad inserire proprio Mauro Icardi nella trattativa, per abbassare il compenso monetario in favore del Chelsea. A lungo cercato anche dalle squadre del nostro campionato, Juventus su tutte, non è da escludere un suo ritorno in Italia. Del resto né lui né la moglie, Wanda Nara, hanno mai nascosto come a Milano, prima della lite che lo ha allontanato, erano sempre stati bene sentendosi a casa.

Dichiarazioni forti su Icardi

A mettere nei guai Mauro Icardi sono delle dichiarazioni, tutt’altro che positive, di un ex calciatore proprio del Paris Saint Germain. Si tratta di Jerome Rothen, ex nazionale francese e protagonista della cavalcata che portò il Monaco fino alla finale di Champions League nel 2004 giocata a Gelsenkirchen, persa 3-0 contro il Porto di un giovane José Mourinho. Rothen ha militato per sei stagioni nelle fila del Paris Saint Germain e, da quando ha appeso gli scarpini al chiodo, fa l’opinionista nelle tv francesi.

L’ex PSG si è espresso in merito alla questione Icardi, puntando il dito sul suo rendimento che, fin dal suo arrivo a Parigi, è stato notevolmente al di sotto delle aspettative. Queste le dure parole di Rothen sul calciatore argentino:

“Ci vuole un pollo per comprarlo. Icardi è stato comprato per 50 milioni di euro più bonus, e ha uno stipendio di oltre un milione al mese, quindi potete immaginare quanto costerà al suo prossimo club? Anche se andasse via a zero, non sono sicuro che troverebbe una squadra sinceramente. Non sono sicuro che un tale pollo esista“.

