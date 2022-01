Il Milan trema, un top club europeo piomba su un suo pupillo

Giungono voci terribili per l’ambiente rossonero. Un top club sembra essere deciso a prendere una delle pedine fondamentali del Milan.

Il calciomercato si sta avviando alla sua naturale conclusione. C’è però una notizia che i tifosi del Milan non avrebbero voluto avere. Un top club europeo sembra infatti interessato ad un top player della squadra di Pioli.

Si tratta del Bayern Monaco, che vorrebbe portare a tutti i costi all’Allianz Arena il terzino sinistro rossonero, Theo Hernandez.

I bavaresi hanno perso per un tempo indefinito il titolare della fascia sinistra, Alphonso Davies, a cui è stata diagnosticata una leggera miocardite dopo essere risultato positivo al coronavirus. Data l’incertezza per i tempi di rientro, la squadra di Flick vuole correre ai ripari per dare l’assalto alla Champions League, e cerca di strappare al Milan il suo campioncino.

Le caratteristiche di Theo ricordano molto quelle di Davies. Sono infatti entrambi molto veloci, forti fisicamente, anche se Theo ha maggior senso del gol. Nello stesso numero di partite con Milan e Bayern, il rossonero ha segnato 19 gol mentre il canadese solo 5, mentre sono praticamente identici gli assist. Un sostituto perfetto insomma, in attesa del ritorno del nord-americano.

Al Bayern il francese si ricongiungerebbe anche con il fratello, Lucas Hernandez, dopo che i due sono stati già compagni di squadra nelle giovanili dell’AtleticoMadrid, oltre che in nazionale dopo la recente convocazione di Theo. Lucas è arrivato a Monaco nel 2019, prelevato dall’Atletico per 80 milioni di euro.

L’avventura di Theo in rossonero

Arrivato nel luglio 2019 per circa 21 milioni di euro dal Real Madrid, il terzino francese ha conquistato subito la fascia sinistra e la tifoseria rossonera, con le sue sgroppate e le sue conclusioni con il suo micidiale sinistro. Con il Milan ha giocato 106 partite segnando ben 19 gol e fornendo 20 assist. È stato anche capitano in 4 partite dell’attuale stagione (nelle partite con Genoa in coppa Italia, Roma, Spezia e Venezia in campionato.

La dirigenza rossonera, nella figura di Paolo Maldini, sta anche trattando il rinnovo del giocatore, in scadenza comunque nel giugno del 2024, trattativa dunque non del tutto urgente.

L’inserimento del Bayern potrebbe però complicare i piani dell’ex capitano del Milan, che dopo aver portato a Milano uno dei migliori terzini sul mercato, ora rischia di vederselo sfuggire, trovandosi costretto a rimediare un sostituto di pari livello. Il solo Ballo-Touré non è infatti abbastanza per sostituire un giocatore tanto forte. Vedremo se Maldini saprà cacciare dal cilindro un altro super colpo.