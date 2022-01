L’Inter non si ferma! Marotta vuole un top centrocampista della Serie A

Dopo gli acquisti di Gosens e Caicedo, Marotta punta a uno dei centrocampisti più forti della Serie A, in rotta di collisione con il suo club.

La nuova Inter di Simone Inzaghi sta prendendo sempre più forma, aggiungendo tassello per tassello a una rosa già molto competitiva. L’acquisto di Gosens punta ad alzare il livello sulla fascia sinistra, mentre quello di Caicedo a rimpolpare il parco attaccanti. Marotta non avrebbe però finito qui: il prossimo obiettivo è un centrocampista di una delle rivali in Serie A.

L’altra protagonista di questo calciomercato di gennaio oltre alla Juventus è sicuramente l’Inter capolista. La squadra campione d’inverno, essendo ancora in gioco in tutte e tre le competizioni, sta completando la rosa per concludere la stagione nel migliore dei modi.

Beppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri, ha portato a Milano Robin Gosens e Felipe Caicedo. L’esterno sinistro dell’Atalanta è stato un colpo anche per il futuro visto il sempre più probabile addio di Perisic a fine stagione. Pagato 27 milioni di euro, Gosens sarà il giocatore titolare in quella fascia per i prossimi anni. Caicedo invece è stato un giocatore espressamente richiesto da Simone Inzaghi. I due fin dai tempi della Lazio sono legati da un rapporto speciale e si ritroveranno ancora una volta insieme all’Inter. I suoi gol nei finali di gara con la maglia biancoceleste potrebbero rivelarsi utili anche per i nerazzurri da qui alla fine della stagione.

Marotta però non è sazio e avrebbe in mente di strappare a un’altra squadra di Serie A uno dei centrocampisti più forti del campionato negli ultimi anni: ecco i dettagli.

Il giocatore è in rotta di collisione con l’allenatore

Il centrocampo dell’Inter è la prossima zona del campo in cui Marotta metterà sicuramente mano. Con l’addio di Sensi e le situazioni in bilico di Vidal, Gagliardini e Vecino, i nerazzurri hanno bisogno di rinforzi anche per far rifiatare i tre titolarissimi. La volontà dell’amministratore delegato dell’Inter è quella di puntare su un giocatore molto forte, messo quasi ai margini dal progetto tecnico del nuovo allenatore della sua attuale squadra.

Si tratta di Jordan Veretout, centrocampista della Roma ed ex Fiorentina. Il 28enne francese dall’arrivo di Sergio Oliveira ha perso la titolarità nella mediana della squadra allenata da Mourinho. Il rapporto con l’allenatore portoghese non è mai sbocciato e il trasferimento all’Inter potrebbe rappresentare uno step successivo per la sua carriera. Per lui potrà garantire il suo ex compagno di squadra Edin Dzeko, che starebbe spingendo il giocatore per trasferirsi alla corte di Inzaghi.

Marotta è pronto al prossimo sgarbo a un’altra big di Serie A: l’obiettivo è indebolire le dirette concorrenti per aprire un ciclo vincente anche all’Inter.