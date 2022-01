Juve, non solo Vlahovic: i bianconeri vogliono un’altra punta!

La Juve non vuole fermarsi al colpo Vlahovic: i bianconeri meditano per un altro innesto offensivo. Identificato il possibile rinforzo.

Allegri potrebbe presto avere un altro attaccante nuovo dopo l’arrivo di Vlahovic: i bianconeri stanno pensando di ingaggiare un’altra punta.

L’arrivo di Vlahovic ha ridato un grandissimo entusiasmo all’ambiente juventino. Il serbo, che ha scelto la pesante numero 7, potrebbe dare il via ad un effetto domino all’interno della rosa bianconera.

La società, infatti, sta pensando a come agire durante le ultime ore di calciomercato: qualcuno potrebbe lasciare la Juve, mentre potrebbero esserci dei nuovi innesti.

Di seguito i dettagli.

Juve, addii e nuove opportunità

L’acquisto di Vlahovic potrebbe scuotere la rosa bianconera. Qualcuno, infatti, potrebbe cercare più spazio altrove. È il caso di Alvaro Morata, che ha pretendenti in Premier League e piace moltissimo al Barcellona. Lo spagnolo vorrebbe tornare in Liga, ma le difficoltà economiche del club catalano e la difficoltà nel trattare con l’Atletico Madrid stanno frenando la trattativa.

Non solo Morata: anche Kulusevski potrebbe lasciare Torino. Lo svedese non sta trovando molto spazio con Allegri e potrebbe cercare maggiore continuità altrove. Su di lui c’è il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. I due club si stanno parlando in queste ore per trovare l’intesa: la distanza è sulla formula. Gli inglesi vorrebbero chiudere in prestito con diritto di riscatto, mentre la Juve pretende l’obbligo di riscatto. L’accordo si potrebbe trovare alla fine del calciomercato.

Nel caso in cui le cessioni si dovessero concretizzare, la Juve potrebbe andare alla ricerca di un’altra punta. La dirigenza avrebbe già individuato il nome giusto da regalare ad Allegri.

Occasione Aubameyang

Il nome sarebbe quello di Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese sta vivendo da separato in casa con l’Arsenal: Arteta lo ha messo fuori rosa e non ha mostrato intenzione di reintegrarlo. L’ex Borussia Dortmund potrebbe dunque lasciare i Gunners negli ultimi giorni di mercato, a meno che non si riesca a trovare un modo per proseguire con il club di Londra fino al termine della stagione.

Se dovesse lasciare l’Arsenal, però, Juve e Barcellona sarebbero i due club interessati ad ingaggiarlo in prestito per 6 mesi. Ancora non è chiara l’intenzione del club inglese, ma molto dipenderà da Morata. Se i Gunners dovessero decidere di privarsi dell’attaccante, la squadra che potrebbe tentare l’affondo decisivo potrebbe essere quello in cui non ci sarà lo spagnolo. Il Barcellona, infatti, preferirebbe l’ex Real Madrid ad Aubameyang.

Al momento la pista è fredda, ma potrebbe accendersi alla fine del calciomercato: Juve e Barcellona sono alla finestra.