Incredibili indiscrezioni da Barcellona: “Allenatore italiano vicino alla panchina blaugrana”

Il Barcellona ha confermato di essere stato molto vicino a un allenatore italiano prima di puntare tutto su Xavi: il retroscena ha del clamoroso!

Il Barcellona sta tornando ad essere grande grazie alla filosofia di Xavi e agli acquisti che la società gli ha messo a disposizione dal suo arrivo. Prima dell’approdo dell’ex leggendario centrocampista però, i blaugrana stavano vivendo stagioni deludenti e avevano pensato di ingaggiare un tecnico italiano per risollevare le sorti del club.

Il Barcellona dopo tanti anni bui sta trovando la strada per ritornare ad essere una delle squadre migliori del mondo. La scelta forte del presidente blaugrana Laporta è stata quella di affidare la panchina a una delle leggende più grandi del club, Xavi.

L’ex centrocampista spagnolo è stato una delle colonne più luminose di una squadra che ha dominato in lungo e in largo sia in patria che in Europa per molti anni. Insieme a fuoriclasse come Busquets, Iniesta e Messi, l’attuale allenatore blaugrana ha vinto tutto regalando spettacolo per gli amanti del calcio. Dopo l’esperienza da allenatore in Qatar, Xavi ha accettato di ritornare a casa sua per risollevare le sorti di una squadra in grande difficoltà dopo l’addio dell’ex tecnico Ronald Koeman.

Clamorose dichiarazioni dalla Spagna rivelano però come la dirigenza blaugrana abbia preso in seria considerazione la candidatura di un allenatore italiano, molto apprezzato dalle parti del Camp Nou.

Barcellona, le porte per il futuro non sono chiuse

La filosofia di calcio del Barcellona è stata sempre quella di un possesso palla estenuante in grado di stanare qualunque tipo di avversario. Il famoso tiki taka inventato da Guardiola, che ha portato i blaugrana a dominare in Liga e in Champions League. Proprio l’attuale allenatore del Manchester City ha consigliato alla sua ex squadra il tecnico italiano, di cui apprezza molto lo stile di gioco.

In un’intervista, l’ex direttore tecnico del Barcellona, ha svelato come consideri Roberto De Zerbi un allenatore da Barcellona: Lui è un giovane che stavamo seguendo. È vero che è un allenatore che abbiamo contattato e credo che nel futuro possa allenare il Barcellona”. Parole che faranno senz’altro piacere a De Zerbi che, terminata la sua avventura al Sassuolo, ha scelto di intraprendere una nuova avventura in Ucraina sulla panchina dello Shakhtar Donetsk.

De Zerbi è un tecnico che piace molto all’ambiente blaugrana e chissà che un giorno possa arrivare per lui l’occasione di allenare un club così importante.