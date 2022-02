Roma, si pensa a un rinforzo in attacco: che nomi!

La Roma sta pensando a un rinforzo in attacco: se dovesse partire Zaniolo sarebbero pronte due mosse esclusive per Mourinho.

La Roma si muove sul mercato. La dirigenza giallorossa vorrebbe rinforzarsi in attacco e starebbe pensando a un giocatore della Serie A.

La Roma sta valutando alcuni giocatori che a giugno potrebbero lasciare la squadra per fare cassa. Tra di essi c’è il centrocampista Amadou Diawara, il quale non rientra nei piani dello Special One, che vorrebbe che lasciasse posto per un possibile acquisto.

Il calciatore ha u contratto che lo lega ai giallorossi fino a giugno 2024, ma la possibilità di andare in una squadra che gli permette di trovare maggiore continuità potrebbe rappresentare però una tentazione per il guineano. Tiago Pinto sta lavorando per trovare offerte per il giocatore, il Galatasaray, che aveva già mostrato interesse per il classe ’97 resta alla finestra. Su di lui ci sono anche due squadre del campionato italiano Cagliari e Sampdoria.

La Roma vorrebbe venderlo introno ad una cifra di 10 milioni di euro, ma è disposta anche a cederlo in prestito con riscatto fissato intorno agli 8 milioni.

Colpo a centrocampo

La dirigenza romana, dopo il colpo di gennaio Sergio Oliveira, vuole regalare al tecnico portoghese un altro centrocampista. Molto dipenderà anche dal futuro di Nicolò Zaniolo, su di lui c’è un forte interesse della Juventus. Un nome che, da gennaio, continua a circolare è quello dello svizzero, Granit Xhaka, calciatore dell’Arsenal che tra l’altro sembra essere ai titoli di coda della sua avventura londinese.

Con l’Arsenal è stata chiusa, durante la finestra di calciomercato invernale, la trattativa per il difensore Maitland-Niles e si può lavorare per un prestito con obbligo di riscatto sui 22 milioni.

Rinforzo in attacco

Si pensa anche a un rinforzo nel reparto offensivo. L’attaccante Eldor Shomurodov non sta convincendo l’allenatore e la dirigenza sembrerebbe decisa a lasciarlo partire in prestito dato il poco utilizzo e il basso rendimento.

Insieme al classe ’95 potrebbe partire anche un altro attaccante, lo spagnolo Carles Pérez. Il giocatore sta trovando poco spazio e il gioco di Mourinho non sembrerebbe adatto per il ragazzo. Per 10 milioni Pérez può partire.

La dirigenza però avrebbe in mente di regalare a Mourinho una punta che conosce già la Serie A. In prestito dalla Sampdoria al Verona, Gianluca Caprari sta convincendo tutti.

Il giocatore è attualmente in prestito all’Hellas Verona e dopo aver raggiunto la 22esima presenza in campionato con i gialloblu, condizione che ha fatto scattare l’automatico obbligo di riscatto stabilito con la Sampdoria, la società veronese starebbe preparando il contratto. La Roma questa estate potrebbe comunque tentare il giocatore di tornare a casa.