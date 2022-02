Ambra Angiolini “Ho visto te e non mi sono sposata” | Frecciatina tagliente ad Allegri

Ambra Angiolini torna ad essere protagonista della cronaca rosa a seguito di una frecciatina che sembra essere diretta proprio all’ex compagno Massimiliano Allegri.

Si torna a parlare di matrimonio per l’attrice, in chiave molto ironica, al fianco di Michelle Hunziker ospite del programma che la showgirl ha condotto in prima serata su Canale 5.

In particolar modo, le due artiste tra le più chiacchierate nel panorama della cronaca rosa nazionale a seguito della fine di due grandi amori, Ambra Angiolini ha detto addio a Massimiliano Allegri mentre Michelle Hunziker ha da poco annunciato la separazione definitiva dell’ex marito Tomaso Trussardi.

A lasciare senza parole i fan dell’attrice però troviamo delle frasi che sembrano essere delle frecciatine molto taglienti dirette proprio all’ex compagno nonché allenatore della Juventus.

Matrimonio gate per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Durante gli anni di relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri in diverse occasioni si e parlato di un possibile matrimonio tra i due, ipotizzando anche una possibile cerimonia segreta celebrata alla presenza di alcuni amici. Rumors che in seguito sono stati smentiti dalla stessa ex coppia che alla fine dell’estate 2021 aveva deciso di portare la loro relazione uno step successivo andando a convivere nel cuore di Milano.

L’avvio della nuova avventura della coppia, comunque sia, durerà ben poco e l’amore tra Angiolini e Massimiliano Allegri finisce in men che non si dica a seguito di un tradimento che l’allenatore della Juventus avrebbe messo in atto nei confronti dell’ex compagna, il tutto insieme ad una donna dall’identità misteriosa ma dai capelli biondi.

LEGGI ANCHE -> Inter, rivelazione shock: “Lautaro Martinez a un passo dall’addio!”

LEGGI ANCHE -> Paura per la compagna di Davide Astori: attimi di panico per Francesca Fioretti

“Non mi sono sposata infatti”

In particolar modo, durante la messa in onda del programma condotto da Michelle Hunziker a primeggiare sul palco, al suo fianco, arriva proprio Ambra Angiolini. Le due donne si lasciano andare a commenti di fatti avvenuti negli anni, per il quale non mancherà un cenno fatto dall’attrice circa i suoi problemi avuti con la bulimia in passato insieme ad una frecciatina servita come una pietanza su un piatto d’argento: “Oggi vomito ancora: le persone sbagliate fuori dalla mia vita”.

Infine, Michelle Hunziker far riferimento con una battuta molto ironica ai suoi due ex mariti ma la risposta in questo caso data da Ambra Angiolini sembra essere un chiaro messaggio rivolto proprio a Massimiliano Allegri alla fine della loro relazione: “Io ho visto te e non mi sono sposata infatti. Prendo punto da questa cosa e, adesso che mi viene in mente, l’ultima volta che mi sono sbagliata era il 2017. Oggi che è il 2022 la morale è che… mi ero proprio sbagliata”.