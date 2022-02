Inter, quanti incroci con il Sassuolo: cinque giocatori sul tavolo

Inter e Sassuolo saranno squadre protagoniste del calciomercato estivo: le due società sono in stretto contatto e potrebbero chiudere una maxi operazione.

Non è un mistero: Inter e Sassuolo sono in ottimi rapporti e i nerazzurri sono interessati a dei giocatori neroverdi. Tuttavia, le trattative potrebbero essere molteplici.

Ci sono altissime probabilità che Inter e Sassuolo saranno legate con un filo durante il prossimo calciomercato estivo.

Come noto, ai nerazzurri piacciono due giocatori neroverdi, ma la trattativa potrebbe diventare molto più ampia del previsto: sul tavolo, infatti, ci sarebbero ben cinque nomi per quella che potrebbe essere una maxi operazione.

Inter e Sassuolo: scontro in campo e accordi sul mercato

Dopo essersi sfidate in campo con la vittoria per 0-2 a San Siro degli uomini di Dionisi, Inter e Sassuolo sono pronte a dare il via ad un’operazione di mercato molto ampia.

Come noto, ai nerazzurri piacciono moltissimo Gianluca Scamacca (autore del gol del raddoppio) e Davide Frattesi. L’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali, che è in ottimi rapporti con Giuseppe Marotta, ha ammesso: “L’Inter si è mossa per prima per Scamacca e Frattesi: così fanno le grandi squadre”.

I nerazzurri hanno come priorità assoluta l’acquisto dei due giovani talenti del Sassuolo (oltre a Bremer del Torino) e hanno già allacciato i contatti con i neroverdi. L’anno scorso interessava anche Raspadori, ma al momento questa pista sembra essersi raffreddata totalmente.

Tuttavia, la trattativa non sarà delle più semplici, in quanto il costo dei due cartellini si aggira intorno ai €60 milioni complessivi.

Per questo motivo, la trattativa potrebbe ampliarsi con altri tre calciatori.

Scamacca-Frattesi: Sassuolo interessato a tre contropartite

L’Inter potrebbe abbassare il costo dell’operazione tramite l’inserimento di alcune contropartite gradite al Sassuolo. In passato si era parlato di Pinamonti, ma i nerazzurri potrebbero decidere di cederlo altrove per ricavare un tesoretto (o addirittura trattenerlo, ma al momento è molto difficile).

I neroverdi, comunque, avrebbero già individuato tre giocatori: Lorenzo Pirola, Michele Di Gegorio e Cesare Casadei.

I primi due sono attualmente in prestito al Monza: Pirola è un difensore centrale mancino che ha esordito in Serie A grazie ad Antonio Conte, mentre Di Gregorio è un portiere che si sta confermando come uno dei prospetti migliori in Serie B. Su quest’ultimo, però, i brianzoli hanno un obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A (e sono in piena lotta per questo traguardo).

Casadei, invece, è un centrocampista centrale che gioca nella Primavera interista. Il suo ruolo naturale è quello della mezzala, ma può essere schierato anche da trequartista o da regista. È dotato di un forte senso del gol: in stagione ha già raggiunto la doppia cifra in meno di 30 presenze.

L’Inter spera di chiudere la trattativa con il Sassuolo già prima del termine della stagione: queste tre contropartite potrebbero rappresentare una svolta importante.